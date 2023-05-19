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Как приготовить домашнее мороженое из двух ингредиентов: делимся технологией
В солнечную жаркую погоду всегда хочется вкусного прохладного мороженого. И идти за ним в магазин совсем не обязательно, ведь можно приготовить в домашних условиях. Десерт получится еще и очень бюджетным, ведь для него понадобится всего 2 компонента.
Идея приготовления вкусного домашнего мороженого из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера Оксаны Ивановой (ksy_happy_women) в Instagram. Масса отлично застывает в морозилке.
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт
- молоко – 100 г
Способ приготовления:
1. Бананы нужно очистить от кожуры, нарезать кружочками и заморозить.
2. Поместить бананы в чашу блендера.
3. Добавить молоко.
4. Измельчить все в однородную массу.
5. Выложить декор по желанию.
6. Заморозить.
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