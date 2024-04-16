Как приготовить домашнее слоеное тесто для круассанов: лучше магазинных
Слоеные круасаны, как в кафе, очень легко сделать в домашних условиях. Тесто требует особой технологии, но если следовать инструкциям приготовления – с ним справится каждый. Выпечка получается очень пышной и ароматной.
Идея приготовления домашних сладких круассанов опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. Масло обязательно должно быть мягким.
Ингредиенты для теста:
- теплое молоко – 150 г
- теплая вода – 150 г
- прессованные дрожжи – 24 г
- сахар – 60 г
- соль – 10 г
- мука – 500 г
- мягкое масло – 40 г
Дополнительные ингредиенты:
- холодное масло – 250 г
- яйцо для смазки
Способ приготовления:
1. В миске соединить воду, молоко, добавить дрожжи и перемешать до растворения дрожжей.
2. После этого всыпать сахар и соль, размешать.
3. Постепенно добавлять муку и замесить тесто.
4. В почти готовое тесто частицами добавлять масло и после каждого раза хорошо вымешивать.
5. Прикрыть и оставить при комнатной температуре на 2 часа.
6. После этого раскатайте тесто в прямоугольник.
7. Отдельно на пергамент выложить кусочки масла, формируя квадрат (его размеры должны быть в 2 раза меньше размера прямоугольника из теста).
8. Переложить масло на тесто, завернуть тестом и раскатать снова в прямоугольник.
9. Сложить в 3 слоя.
10. Завернуть пергамент и поставить в холодильник на 30-40 минут.
11. После этого снова раскатать в прямоугольник и снова сложить в 5 слоев, затем в холодильник на то же время.
12. Эту процедуру повторить еще один раз, затем тесто раскатать в ровный прямоугольник, если нужно, подровнять края.
13. Разрезать на 6 полосок, каждую полоску разрезать наискось, чтобы получилось два треугольника.
14. На большей части треугольника сделать небольшой надрез и сформировать круассаны.
15. Переложить их на противень, оставить на 20-30 минут.
16. После этого смазать яйцом и выпекать при температуре 220 градусов 17-20 минут до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: