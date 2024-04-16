Слоеные круасаны, как в кафе, очень легко сделать в домашних условиях. Тесто требует особой технологии, но если следовать инструкциям приготовления – с ним справится каждый. Выпечка получается очень пышной и ароматной.

Идея приготовления домашних сладких круассанов опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. Масло обязательно должно быть мягким.

Ингредиенты для теста:

теплое молоко – 150 г

теплая вода – 150 г

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прессованные дрожжи – 24 г

сахар – 60 г

соль – 10 г

мука – 500 г

мягкое масло – 40 г

Дополнительные ингредиенты:

холодное масло – 250 г

яйцо для смазки

Способ приготовления:

1. В миске соединить воду, молоко, добавить дрожжи и перемешать до растворения дрожжей.

2. После этого всыпать сахар и соль, размешать.

3. Постепенно добавлять муку и замесить тесто.

4. В почти готовое тесто частицами добавлять масло и после каждого раза хорошо вымешивать.

5. Прикрыть и оставить при комнатной температуре на 2 часа.

6. После этого раскатайте тесто в прямоугольник.

7. Отдельно на пергамент выложить кусочки масла, формируя квадрат (его размеры должны быть в 2 раза меньше размера прямоугольника из теста).

8. Переложить масло на тесто, завернуть тестом и раскатать снова в прямоугольник.

9. Сложить в 3 слоя.

10. Завернуть пергамент и поставить в холодильник на 30-40 минут.

11. После этого снова раскатать в прямоугольник и снова сложить в 5 слоев, затем в холодильник на то же время.

12. Эту процедуру повторить еще один раз, затем тесто раскатать в ровный прямоугольник, если нужно, подровнять края.

13. Разрезать на 6 полосок, каждую полоску разрезать наискось, чтобы получилось два треугольника.

14. На большей части треугольника сделать небольшой надрез и сформировать круассаны.

15. Переложить их на противень, оставить на 20-30 минут.

16. После этого смазать яйцом и выпекать при температуре 220 градусов 17-20 минут до готовности.

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