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Как приготовить домашние шпроты из салаки и зачем туда добавлять чай: делимся простым рецептом
Если вы хотите приготовить вкусные домашние шпроты, для этого вам нужно будет салака, специи и крепкий чай.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шпрот, которые готовятся из салаки, с луковой шелухой и специями.
Ингредиенты:
- Салака – 750 г
- Чай крепкий – 1 ст.
- Лавровый лист
- Перец горошком – 15 шт.
- Специи для рыбы – 1 ст. л.
- Масло растительное – 50 мл
- Соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу очистите, удалите голову, помойте рыбу.
2. Переложите в кастрюлю, добавьте специи, лавровый лист, масло, соль.
3. Влейте заваренный чай, добавьте луковую шелуху,
Оставьте шпроты на некоторое время.
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