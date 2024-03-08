Как приготовить домашние шпроты из салаки и зачем туда добавлять чай: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить домашние шпроты из салаки и зачем туда добавлять чай: делимся простым рецептом

Если вы хотите приготовить вкусные домашние шпроты, для этого вам нужно будет салака, специи и крепкий чай. 

Вкусные домашние шпроты из салаки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шпрот, которые готовятся из салаки, с луковой шелухой и специями. 

Как правильно приготовить домашние шпроты
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Ингредиенты: 

  • Салака – 750 г
  • Чай крепкий – 1 ст.
  • Лавровый лист 
  • Перец горошком – 15 шт. 
  • Специи для рыбы – 1 ст. л.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Рыбу очистите, удалите голову, помойте рыбу.

Рыба со специями

2. Переложите в кастрюлю, добавьте специи, лавровый лист, масло, соль. 

Рыба с маслом и специями

3. Влейте заваренный чай, добавьте луковую шелуху, 

Приготовление рыбы

Оставьте шпроты на некоторое время. 

Готовые шпроты

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