Если вы хотите приготовить вкусные домашние шпроты, для этого вам нужно будет салака, специи и крепкий чай.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних шпрот, которые готовятся из салаки, с луковой шелухой и специями.

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Ингредиенты:

Салака – 750 г

Чай крепкий – 1 ст.

Лавровый лист

Перец горошком – 15 шт.

Специи для рыбы – 1 ст. л.

Масло растительное – 50 мл

Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите, удалите голову, помойте рыбу.

2. Переложите в кастрюлю, добавьте специи, лавровый лист, масло, соль.

3. Влейте заваренный чай, добавьте луковую шелуху,

Оставьте шпроты на некоторое время.

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