Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
30
Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины

Для того чтобы сделать сладкие роллы, вам понадобятся классические тонкие блины. В них можно завернуть любую вкусную начинку так же, как вы заворачиваете в нори рис и рыбу. Для сладкого варианта идеально подойдут свежие сезонные фрукты.

Идея приготовления сладких роллов из блинов опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Десерт отлично подойдет для семейного чаепития.

Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины

Ингредиенты:

  • блины – 2 шт.
  • крем-сыр – 150 г
  • пудра сахарная – 4 ст.л.
  • клубника – 4-5 шт.
  • киви – 0,5 шт.
  • банан – 1 шт.

Способ приготовления:

Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины

1. Крем-сыр смешать с пудрой и перемешать до однородности.

2. На блинчик выложить творожную массу.

Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины

3. Равномерно размешать.

4. Выложить фрукты и закрутить.

Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины

5. Поставить в холодильник, чтобы крем-сырь остыл.

6. Нарезать на кусочки.

Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины

Пропорции для теста на блине:

  • мука – 130 г
  • молоко – 340 г
Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины
  • щепотка соли

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