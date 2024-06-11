Для того чтобы сделать сладкие роллы, вам понадобятся классические тонкие блины. В них можно завернуть любую вкусную начинку так же, как вы заворачиваете в нори рис и рыбу. Для сладкого варианта идеально подойдут свежие сезонные фрукты.

Идея приготовления сладких роллов из блинов опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Десерт отлично подойдет для семейного чаепития.

Ингредиенты:

блины – 2 шт.

крем-сыр – 150 г

пудра сахарная – 4 ст.л.

клубника – 4-5 шт.

киви – 0,5 шт.

банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Крем-сыр смешать с пудрой и перемешать до однородности.

2. На блинчик выложить творожную массу.

3. Равномерно размешать.

4. Выложить фрукты и закрутить.

5. Поставить в холодильник, чтобы крем-сырь остыл.

6. Нарезать на кусочки.

Пропорции для теста на блине:

мука – 130 г

молоко – 340 г

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

масло – 2 ст.л.

щепотка соли

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