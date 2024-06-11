Как приготовить домашние сладкие роллы: в основе обычные блины
Для того чтобы сделать сладкие роллы, вам понадобятся классические тонкие блины. В них можно завернуть любую вкусную начинку так же, как вы заворачиваете в нори рис и рыбу. Для сладкого варианта идеально подойдут свежие сезонные фрукты.
Идея приготовления сладких роллов из блинов опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Десерт отлично подойдет для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- блины – 2 шт.
- крем-сыр – 150 г
- пудра сахарная – 4 ст.л.
- клубника – 4-5 шт.
- киви – 0,5 шт.
- банан – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Крем-сыр смешать с пудрой и перемешать до однородности.
2. На блинчик выложить творожную массу.
3. Равномерно размешать.
4. Выложить фрукты и закрутить.
5. Поставить в холодильник, чтобы крем-сырь остыл.
6. Нарезать на кусочки.
Пропорции для теста на блине:
- мука – 130 г
- молоко – 340 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- щепотка соли
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