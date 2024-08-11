Сочный арбуз – это идеальный ингредиент для приготовления домашнего ликера. Напиток получится освежающим, с приятной сладковатой нотой. На лето именно то, что нужно.

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Идея приготовления домашнего арбузного ликера опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my happyfood) в Instagram. Выбирайте для основы качественную водку, это оказывает большое влияние на вкус.

Ингредиенты:

качественная водка – 1 л.

сердцевина арбуза – 1,5 кг.

сахар – 800 г

вода – 400 мл.

лимон – 1 шт. (тедра)

ванильный сахар – 1 ч/л.

Способ приготовления:

1. Арбуз нарезать небольшими кусочками.

2. Сложить в чистую банку.

3. Добавить цедру лимона и ваниль.

5. Залить водкой.

6. Закрыть и настаивать 7-10 дней в темном месте, каждый день взбалтывая банку.

7. Взбить арбуз с водкой в блендере и процедить через несколько слоев марли.

8. Из сахара и воды сварить сироп (пока сахар не растворился) охладить.

9. Смешать арбузную водку с сиропом, разлить по бутылкам.

10. Подавать холодным или использовать как составляющую для приготовления коктейлей.

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