Как приготовить домашний ликер из арбуза: идеальный напиток для лета
Сочный арбуз – это идеальный ингредиент для приготовления домашнего ликера. Напиток получится освежающим, с приятной сладковатой нотой. На лето именно то, что нужно.
Идея приготовления домашнего арбузного ликера опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my happyfood) в Instagram. Выбирайте для основы качественную водку, это оказывает большое влияние на вкус.
Ингредиенты:
- качественная водка – 1 л.
- сердцевина арбуза – 1,5 кг.
- сахар – 800 г
- вода – 400 мл.
- лимон – 1 шт. (тедра)
- ванильный сахар – 1 ч/л.
Способ приготовления:
1. Арбуз нарезать небольшими кусочками.
2. Сложить в чистую банку.
3. Добавить цедру лимона и ваниль.
5. Залить водкой.
6. Закрыть и настаивать 7-10 дней в темном месте, каждый день взбалтывая банку.
7. Взбить арбуз с водкой в блендере и процедить через несколько слоев марли.
8. Из сахара и воды сварить сироп (пока сахар не растворился) охладить.
9. Смешать арбузную водку с сиропом, разлить по бутылкам.
10. Подавать холодным или использовать как составляющую для приготовления коктейлей.
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