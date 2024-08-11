Как приготовить домашний ликер из арбуза: идеальный напиток для лета

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
405
Как приготовить домашний ликер из арбуза: идеальный напиток для лета

Сочный арбуз – это идеальный ингредиент для приготовления домашнего ликера. Напиток получится освежающим, с приятной сладковатой нотой. На лето именно то, что нужно.

Видео дня

Идея приготовления домашнего арбузного ликера опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my happyfood) в Instagram. Выбирайте для основы качественную водку, это оказывает большое влияние на вкус.

Как приготовить домашний ликер из арбуза: идеальный напиток для лета

Ингредиенты:

  • качественная водка – 1 л.
  • сердцевина арбуза – 1,5 кг.
  • сахар – 800 г
  • вода – 400 мл.
  • лимон – 1 шт. (тедра)
  • ванильный сахар – 1 ч/л.

Способ приготовления:

Как приготовить домашний ликер из арбуза: идеальный напиток для лета

1. Арбуз нарезать небольшими кусочками.

2. Сложить в чистую банку.

Как приготовить домашний ликер из арбуза: идеальный напиток для лета

3. Добавить цедру лимона и ваниль.

5. Залить водкой.

6. Закрыть и настаивать 7-10 дней в темном месте, каждый день взбалтывая банку.

Как приготовить домашний ликер из арбуза: идеальный напиток для лета

7. Взбить арбуз с водкой в блендере и процедить через несколько слоев марли.

8. Из сахара и воды сварить сироп (пока сахар не растворился) охладить.

Как приготовить домашний ликер из арбуза: идеальный напиток для лета

9. Смешать арбузную водку с сиропом, разлить по бутылкам.

10. Подавать холодным или использовать как составляющую для приготовления коктейлей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украина

Сейчас мы готовим

Все рецепты