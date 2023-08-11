Чтобы блюда с майонезом получились полезными – соус должен быть домашним. Для того, чтобы его сделать, вам понадобится всего 2 минуты. Затем можно добавлять в различные салаты или другие блюда.

Идея приготовления домашнего майонеза за 2 минуты опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Вариант очень элементарный и бюджетный.

Ингредиенты:

180 мл растительного масла (рафинированное)

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яйцо 1 шт (комнатной температуры)

горчица классическая – 1 ч.л.

лимонный сок 1 ч.л.

соль – 1/4 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

перец – по вкусу

обязательно продукты должны быть комнатной температуры

Способ приготовления:

1. Сначала добавляем масло, горчицу, сок лимона (его количество можно немного изменить по вкусу).

2. Засыпаем сахар, соль, а в конце яйцо (важно добавить желток целиком).

3. Блендер нужно опустить так, чтобы он наложился на желток.

4. Начинаем сбивать не двигая блендер.

5. Ждем, пока появится майонез, когда увидите, что он поднимается по стенкам чаши, то можно делать движения верх вниз блендером, чтобы все ингредиенты стали однородными.

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