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Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру
Клюква – это компонент не только для чая и десертов, но и для вкусного соуса. Он получается очень свежим и кисло-сладким. Прекрасно сочетается с мясом и сыром. А сделать его в домашних условиях очень просто.
Идея приготовления универсального соуса из клюквы опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г клюквы
- 80 г сахара
- 100 мл воды
- 1 ст.л кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. Клюкву насыпаем в сотейник, засыпаем сахаром и ставим на малый огонь.
2. Постоянно помешивая, доводим до кипения.
3. Крахмал смешиваем с водой и заливаем его в клюкву.
4. Перемешиваем, накрываем крышкой и кипятим 3-4 минутки.
5. Перебиваем блендером и охлаждаем.
6. По желанию можно добавить любые специи.
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