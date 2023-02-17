Клюква – это компонент не только для чая и десертов, но и для вкусного соуса. Он получается очень свежим и кисло-сладким. Прекрасно сочетается с мясом и сыром. А сделать его в домашних условиях очень просто.

Идея приготовления универсального соуса из клюквы опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

200 г клюквы

80 г сахара

100 мл воды

1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления:

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1. Клюкву насыпаем в сотейник, засыпаем сахаром и ставим на малый огонь.

2. Постоянно помешивая, доводим до кипения.

3. Крахмал смешиваем с водой и заливаем его в клюкву.

4. Перемешиваем, накрываем крышкой и кипятим 3-4 минутки.

5. Перебиваем блендером и охлаждаем.

6. По желанию можно добавить любые специи.

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