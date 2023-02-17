Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру

Клюква – это компонент не только для чая и десертов, но и для вкусного соуса. Он получается очень свежим и кисло-сладким. Прекрасно сочетается с мясом и сыром. А сделать его в домашних условиях очень просто.

Идея приготовления универсального соуса из клюквы опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру

Ингредиенты:

  • 200 г клюквы
  • 80 г сахара
  • 100 мл воды
  • 1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления:

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Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру

1. Клюкву насыпаем в сотейник, засыпаем сахаром и ставим на малый огонь.

Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру

2. Постоянно помешивая, доводим до кипения.

3. Крахмал смешиваем с водой и заливаем его в клюкву.

Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру

4. Перемешиваем, накрываем крышкой и кипятим 3-4 минутки.

5. Перебиваем блендером и охлаждаем.

Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру

6. По желанию можно добавить любые специи.

Как приготовить домашний соус из клюквы: к мясу, птице и сыру

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