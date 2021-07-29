Как приготовить сацебели дома: 2 способа

Сацебели – вкуснейший острый соус, который полностью состоит из полезных овощей, а также пряностей. Готовится он очень просто и будет отличной приправой к мясным блюдам.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами соуса сацебели с острым перцем, базиликом, болгарским перцем и чесноком, который готовится всего за 1 час.

1. Острый сацебели с помидоров и острого перца

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг

Болгарский перец – 300 г

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Чеснок – 5 зуб.

Перец острый стручковый – 1 шт

Зелень – 50 г

Молотый кориандр – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте крупными кусками помидоры. Болгарский перец помойте, удалите семена, нарежьте крупно. Очистите чеснок, разрежьте пополам. Зелень помойте и обсушите. Острый перец порежьте и удалите семена, если не хотите, чтобы блюдо было очень острым. Все ингредиенты бросьте в блендер, измельчите. Полученную смесь переложите в кастрюлю, доведите до кипения и еще варите 20 минут после. Через 20 минут добавьте измельченный кориандр и варите еще 40 минут, после – добавьте сахар, соль, перемешайте. В самом конце добавьте измельченный чеснок, перемешайте и еще около 5 минут варите. Горячий соус разлейте в стерильные банки и сразу законсервируйте. Обязательно переверните вверх дном, накройте теплой тканью, оставьте остывать. После – вынесите в прохладное, темное место.

2. Сацебели с луком и базиликом

Ингредиенты:

Помидоры – 5 кг

Лук – 1 кг

Болгарский перец – 1 кг

Перец чили – 1-2 шт.

Чеснок – 1 стакан

Кориандр молотый – 2 ч. л.

Сушеный базилик – 2 ч. л.

Черный перец молотый – 2 ч. л.

Сахар – 1 стакан

Уксус 9% – 2 ст. л.

Крахмал – 4 ст. л.

Петрушка или укроп – 1 большой пучок

Приправа "Итальянские травы" или хмели-сунели – 2 ч.л.

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте помидоры, разрежьте пополам. Удалите семена из перца и порежьте большими кусками. Чеснок очистите, можно разрезать пополам. Зелень помойте, порежьте перец чили. Все эти ингредиенты пропустите через мясорубку или взбейте в блендере до однородности. Полученную смесь перелейте в большую кастрюлю, доведите до кипения и варите еще 30 минут после. Добавьте базилик, кориандр, черный перец, хмели-сунели, соль, крахмал, перемешайте и дайте соусу хорошо загустеть. Варите еще 20 минут, после – добавьте сахар, уксус, перемешайте, проварите еще 10 минут и разлейте в стерильные банки. Законсервируйте, обязательно переверните банки вверх дном, укутайте теплым полотенцем, дайте так полностью остыть. После – перенесите в темное, прохладное место.

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