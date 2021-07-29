Как приготовить сацебели дома: 2 способа
Сацебели – вкуснейший острый соус, который полностью состоит из полезных овощей, а также пряностей. Готовится он очень просто и будет отличной приправой к мясным блюдам.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами соуса сацебели с острым перцем, базиликом, болгарским перцем и чесноком, который готовится всего за 1 час.
1. Острый сацебели с помидоров и острого перца
Ингредиенты:
Помидоры – 1 кг
Болгарский перец – 300 г
Чеснок – 5 зуб.
Перец острый стручковый – 1 шт
Зелень – 50 г
Молотый кориандр – 1 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте и нарежьте крупными кусками помидоры.
Болгарский перец помойте, удалите семена, нарежьте крупно.
Очистите чеснок, разрежьте пополам.
Зелень помойте и обсушите.
Острый перец порежьте и удалите семена, если не хотите, чтобы блюдо было очень острым.
Все ингредиенты бросьте в блендер, измельчите. Полученную смесь переложите в кастрюлю, доведите до кипения и еще варите 20 минут после.
Через 20 минут добавьте измельченный кориандр и варите еще 40 минут, после – добавьте сахар, соль, перемешайте.
В самом конце добавьте измельченный чеснок, перемешайте и еще около 5 минут варите.
Горячий соус разлейте в стерильные банки и сразу законсервируйте.
Обязательно переверните вверх дном, накройте теплой тканью, оставьте остывать. После – вынесите в прохладное, темное место.
2. Сацебели с луком и базиликом
Ингредиенты:
Помидоры – 5 кг
Лук – 1 кг
Болгарский перец – 1 кг
Перец чили – 1-2 шт.
Чеснок – 1 стакан
Кориандр молотый – 2 ч. л.
Сушеный базилик – 2 ч. л.
Черный перец молотый – 2 ч. л.
Сахар – 1 стакан
Уксус 9% – 2 ст. л.
Крахмал – 4 ст. л.
Петрушка или укроп – 1 большой пучок
Приправа "Итальянские травы" или хмели-сунели – 2 ч.л.
Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте помидоры, разрежьте пополам.
Удалите семена из перца и порежьте большими кусками.
Чеснок очистите, можно разрезать пополам.
Зелень помойте, порежьте перец чили.
Все эти ингредиенты пропустите через мясорубку или взбейте в блендере до однородности.
Полученную смесь перелейте в большую кастрюлю, доведите до кипения и варите еще 30 минут после.
Добавьте базилик, кориандр, черный перец, хмели-сунели, соль, крахмал, перемешайте и дайте соусу хорошо загустеть.
Варите еще 20 минут, после – добавьте сахар, уксус, перемешайте, проварите еще 10 минут и разлейте в стерильные банки.
Законсервируйте, обязательно переверните банки вверх дном, укутайте теплым полотенцем, дайте так полностью остыть.
После – перенесите в темное, прохладное место.
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