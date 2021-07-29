Как приготовить сацебели дома: 2 способа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний соус сацебели

Сацебели – вкуснейший острый соус, который полностью состоит из полезных овощей, а также пряностей. Готовится он очень просто и будет отличной приправой к мясным блюдам.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами соуса сацебели с острым перцем, базиликом, болгарским перцем и чесноком, который готовится всего за 1 час.

1. Острый сацебели с помидоров и острого перца

Домашний сацебели с помидоров

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг

  • Болгарский перец – 300 г

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  • Чеснок – 5 зуб.

  • Перец острый стручковый – 1 шт

  • Зелень – 50 г

  • Молотый кориандр – 1 ч. л.

  • Соль – 1 ч. л.

  • Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте и нарежьте крупными кусками помидоры.

  2. Болгарский перец помойте, удалите семена, нарежьте крупно.

  3. Очистите чеснок, разрежьте пополам.

  4. Зелень помойте и обсушите.

  5. Острый перец порежьте и удалите семена, если не хотите, чтобы блюдо было очень острым.

  6. Все ингредиенты бросьте в блендер, измельчите. Полученную смесь переложите в кастрюлю, доведите до кипения и еще варите 20 минут после.

  7. Через 20 минут добавьте измельченный кориандр и варите еще 40 минут, после – добавьте сахар, соль, перемешайте.

  8. В самом конце добавьте измельченный чеснок, перемешайте и еще около 5 минут варите.

  9. Горячий соус разлейте в стерильные банки и сразу законсервируйте.

  10. Обязательно переверните вверх дном, накройте теплой тканью, оставьте остывать. После – вынесите в прохладное, темное место.

2. Сацебели с луком и базиликом

Как сварить дома сацебели

Ингредиенты:

  • Помидоры – 5 кг

  • Лук – 1 кг

  • Болгарский перец – 1 кг

  • Перец чили – 1-2 шт.

  • Чеснок – 1 стакан

  • Кориандр молотый – 2 ч. л.

  • Сушеный базилик – 2 ч. л.

  • Черный перец молотый – 2 ч. л.

  • Сахар – 1 стакан

  • Уксус 9% – 2 ст. л.

  • Крахмал – 4 ст. л.

  • Петрушка или укроп – 1 большой пучок

  • Приправа "Итальянские травы" или хмели-сунели – 2 ч.л.

  • Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, разрежьте пополам.

  2. Удалите семена из перца и порежьте большими кусками.

  3. Чеснок очистите, можно разрезать пополам.

  4. Зелень помойте, порежьте перец чили.

  5. Все эти ингредиенты пропустите через мясорубку или взбейте в блендере до однородности.

  6. Полученную смесь перелейте в большую кастрюлю, доведите до кипения и варите еще 30 минут после.

  7. Добавьте базилик, кориандр, черный перец, хмели-сунели, соль, крахмал, перемешайте и дайте соусу хорошо загустеть.

  8. Варите еще 20 минут, после – добавьте сахар, уксус, перемешайте, проварите еще 10 минут и разлейте в стерильные банки.

  9. Законсервируйте, обязательно переверните банки вверх дном, укутайте теплым полотенцем, дайте так полностью остыть.

  10. После – перенесите в темное, прохладное место.

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