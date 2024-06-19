Как приготовить домашний сырный лаваш в духовке: лучше магазинного

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить домашний сырный лаваш в духовке: лучше магазинного

Вместо того, чтобы покупать тонкий лаваш в магазине, вы можете очень легко сделать его в домашних условиях. Это будет гораздо бюджетнее и, конечно же, вкуснее, потому что продукт точно будет свежим. Внутрь можно завернуть сытную начинку по вашему вкусу.

Идея приготовления домашнего сырного лаваша опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate lastivka в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Как приготовить домашний сырный лаваш в духовке: лучше магазинного

Ингредиенты:

  • сыр – 250 г
  • яйцо – 2 шт.
  • сушеный чеснок, соль, сушеные травы

Способ приготовления:

Как приготовить домашний сырный лаваш в духовке: лучше магазинного

1. Взбить в блендере сыр, яйца.

2. Добавить соль и специи.

Как приготовить домашний сырный лаваш в духовке: лучше магазинного

3. Пергамент смазать растительным маслом, чтобы ничего не прилипло.

Как приготовить домашний сырный лаваш в духовке: лучше магазинного

4. Распределить массу по форме.

Как приготовить домашний сырный лаваш в духовке: лучше магазинного

5. Сверху посыпать кунжутом или сушеным луком.

6. Отправить в разогретую духовку на 10-15 минут при температуре 220 градусов.

Как приготовить домашний сырный лаваш в духовке: лучше магазинного

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