Вместо того, чтобы покупать тонкий лаваш в магазине, вы можете очень легко сделать его в домашних условиях. Это будет гораздо бюджетнее и, конечно же, вкуснее, потому что продукт точно будет свежим. Внутрь можно завернуть сытную начинку по вашему вкусу.

Идея приготовления домашнего сырного лаваша опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate lastivka в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

сыр – 250 г

яйцо – 2 шт.

сушеный чеснок, соль, сушеные травы

Способ приготовления:

1. Взбить в блендере сыр, яйца.

2. Добавить соль и специи.

3. Пергамент смазать растительным маслом, чтобы ничего не прилипло.

4. Распределить массу по форме.

5. Сверху посыпать кунжутом или сушеным луком.

6. Отправить в разогретую духовку на 10-15 минут при температуре 220 градусов.

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