Как приготовить домашний твердый сыр за 20 минут: рецепт
Твердый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. Традиционно его делают из домашнего творога, молока или сметаны. По желанию продукт можно дополнить зеленью и даже орехами.
Фудблогер Юлия с ником yulia_delicious_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом твердого сыра из молока, который вы приготовите за 20 минут.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный домашний (не магазинный) – 1 кг
- молоко домашнее (не пастеризованное) – 1 л
- яйцо – 1 шт
- соль – 1 ч. л.
- мускатный орех
- сода – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Сначала налить в кастрюлю молоко и добавить к нему творог. Поставить на огонь и довести до кипения.
2. Как только масса закипит, снять с плиты и процедить через сито. Вся жидкость из творога должна обязательно стечь.
3. К процеженному сыру добавить желток, соль и мускатный орех. Поставить на огонь и готовить до тех пор, чтобы творог расплавился.
4. Добавить соду и готовить еще 1-2 минуты.
5. После этого снять сыр с огня, переложить в форму и дать остыть. Затем поставить в холодильник и оставить в таком виде ночью. Готово!
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