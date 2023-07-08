Твердый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. Традиционно его делают из домашнего творога, молока или сметаны. По желанию продукт можно дополнить зеленью и даже орехами.

Фудблогер Юлия с ником yulia_delicious_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом твердого сыра из молока, который вы приготовите за 20 минут.

Ингредиенты:

творог кисломолочный домашний (не магазинный) – 1 кг

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молоко домашнее (не пастеризованное) – 1 л

яйцо – 1 шт

соль – 1 ч. л.

мускатный орех

сода – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сначала налить в кастрюлю молоко и добавить к нему творог. Поставить на огонь и довести до кипения.

2. Как только масса закипит, снять с плиты и процедить через сито. Вся жидкость из творога должна обязательно стечь.

3. К процеженному сыру добавить желток, соль и мускатный орех. Поставить на огонь и готовить до тех пор, чтобы творог расплавился.

4. Добавить соду и готовить еще 1-2 минуты.

5. После этого снять сыр с огня, переложить в форму и дать остыть. Затем поставить в холодильник и оставить в таком виде ночью. Готово!

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