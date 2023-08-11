Популярный живчик, все привыкли покупать в магазине, можно сделать в домашних условиях из яблок. Вам понадобится всего 4 компонента. Напиток хранится на зиму и станет отличным дополнением к любому праздничному столу или на каждый день.

Идея приготовления яблочного живчика на зиму опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. В качестве консерванта сюда добавляется лимонная кислота.

Ингредиенты:

1 ведро яблок

1,5 ведра кипятка

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600 г сахара (регулировать по вкусу)

1 ч.л. лимонной кислоты (регулируйте)

Способ приготовления:

1. Нарезать пластинками ведро яблок. Не нужно чистить и вырезать середину. Если есть какие-либо повреждения – отрезать.

2. Залить яблоки 1,5 ведра кипятка.

3. Накрыть крышкой и оставить на ночь. Можно и подольше, но тогда нужно несколько раз яблоки перемешать.

4. После, настой процедить.

5. Добавить к нему сахар и лимонную кислоту.

6. Довести до кипения и разлить в стерилизованные банки.

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