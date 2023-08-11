Как приготовить домашний живчик из яблок: понадобится всего 4 компонента
Популярный живчик, все привыкли покупать в магазине, можно сделать в домашних условиях из яблок. Вам понадобится всего 4 компонента. Напиток хранится на зиму и станет отличным дополнением к любому праздничному столу или на каждый день.
Идея приготовления яблочного живчика на зиму опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. В качестве консерванта сюда добавляется лимонная кислота.
Ингредиенты:
- 1 ведро яблок
- 1,5 ведра кипятка
- 600 г сахара (регулировать по вкусу)
- 1 ч.л. лимонной кислоты (регулируйте)
Способ приготовления:
1. Нарезать пластинками ведро яблок. Не нужно чистить и вырезать середину. Если есть какие-либо повреждения – отрезать.
2. Залить яблоки 1,5 ведра кипятка.
3. Накрыть крышкой и оставить на ночь. Можно и подольше, но тогда нужно несколько раз яблоки перемешать.
4. После, настой процедить.
5. Добавить к нему сахар и лимонную кислоту.
6. Довести до кипения и разлить в стерилизованные банки.
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