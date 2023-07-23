Как приготовить домашнюю ветчину без духовки: получается очень мягкой и сочной
Приготовить ветчину в домашних условиях – это лучшее решение, ведь так вы точно будете уверены в свежести и качестве продукта. И для этого вам даже не пригодится духовка. Для того, чтобы мясо получилось сочным и мягким – используйте луковую шелуху.
Идея приготовления домашней мягкой ветчины опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. По этой технологии мясо нужно проварить в соленой воде с большим количеством луковой шелухи.
Ингредиенты:
- вырезка свинины – 1 кг
- вода – 3 л
- шелуха лука – 50-100 г
- соль – 90 г
- луковица – 1 шт
- чеснок – 1 головка
- душистый перец, лавровые листья, паприка, сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свиную вырезку хорошо почистите.
2. Наберите воду в кастрюлю.
3. Добавьте соль.
4. Перемешайте.
5. Отправьте туда мясо.
6. Добавьте промытую шелуху лука, лавровый лист, луковицу и чеснок и специи.
7. Отправьте вариться под крышкой 2 часа.
8. После варки отложите мясо вместе с маринадом в темное холодное место на 1, а еще лучше 2 суток.
9. Достаньте мясо из маринада и нашинкуйте.
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