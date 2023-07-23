Приготовить ветчину в домашних условиях – это лучшее решение, ведь так вы точно будете уверены в свежести и качестве продукта. И для этого вам даже не пригодится духовка. Для того, чтобы мясо получилось сочным и мягким – используйте луковую шелуху.

Идея приготовления домашней мягкой ветчины опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. По этой технологии мясо нужно проварить в соленой воде с большим количеством луковой шелухи.

Ингредиенты:

вырезка свинины – 1 кг

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вода – 3 л

шелуха лука – 50-100 г

соль – 90 г

луковица – 1 шт

чеснок – 1 головка

душистый перец, лавровые листья, паприка, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свиную вырезку хорошо почистите.

2. Наберите воду в кастрюлю.

3. Добавьте соль.

4. Перемешайте.

5. Отправьте туда мясо.

6. Добавьте промытую шелуху лука, лавровый лист, луковицу и чеснок и специи.

7. Отправьте вариться под крышкой 2 часа.

8. После варки отложите мясо вместе с маринадом в темное холодное место на 1, а еще лучше 2 суток.

9. Достаньте мясо из маринада и нашинкуйте.

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