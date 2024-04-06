Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

Если хочется легкого десерта со свежим вкусом – отличным вариантом будет сделать лимонное тирамису. От классического варианта оно отличается наполнением – вместо какао используется нежный лимонный курд. Это не только вкусно, но очень ярко.

Идея приготовления вкусного лимонного тирамису опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Для основания, как обычно, используются савоярди.

Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 400 г.
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Для пропитки:

  • лимонный сок – 100 мл.
  • вода – 200 мл.
  • сахар – 100 г
  • цедра одного лимона

Для лимонного курда:

  • желтки – 6 шт.
  • сахар – 100 г
  • лимонный сок – 150 мл.
  • крахмал – 1 ч.л. (без горки),
  • масло – 75 г

Для крема:

  • маскарпоне – 250 г
  • сливки (от 30%) – 250 мл.
  • сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

1. Очистить лимоны, взбить блендером и процедить через сито.

2. Для пропитки воду, лимонный сок, сахар, цедру довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Процедить и дать остыть.

Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

3. Для курда в кастрюлю выложить желтки, добавить сахар, перемешать, влить сок, добавить крахмал, перемешать.

Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

4. На среднем огне, постоянно помешивая, довести до кипения и загустения. Если будут комочки – перетереть через сито.

5. Добавить сливочное масло, перемешать. Накрыть пленкой в контакт, охладить.

Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

6. Для крема слегка взбить холодные сливки, добавить пудру, еще раз взбить.

7. Выложить маскарпоне и взбить до пышного крема.

Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

8. Выложить слоями в форму: смоченное в пропитке печенье савоярди, половину крема, половину курда, снова слой пропитанного печенья, крем, курд.

Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического

9. Дать настояться несколько часов.

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