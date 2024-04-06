Если хочется легкого десерта со свежим вкусом – отличным вариантом будет сделать лимонное тирамису. От классического варианта оно отличается наполнением – вместо какао используется нежный лимонный курд. Это не только вкусно, но очень ярко.

Идея приготовления вкусного лимонного тирамису опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Для основания, как обычно, используются савоярди.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 400 г.

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Для пропитки:

лимонный сок – 100 мл.

вода – 200 мл.

сахар – 100 г

цедра одного лимона

Для лимонного курда:

желтки – 6 шт.

сахар – 100 г

лимонный сок – 150 мл.

крахмал – 1 ч.л. (без горки),

масло – 75 г

Для крема:

маскарпоне – 250 г

сливки (от 30%) – 250 мл.

сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

1. Очистить лимоны, взбить блендером и процедить через сито.

2. Для пропитки воду, лимонный сок, сахар, цедру довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Процедить и дать остыть.

3. Для курда в кастрюлю выложить желтки, добавить сахар, перемешать, влить сок, добавить крахмал, перемешать.

4. На среднем огне, постоянно помешивая, довести до кипения и загустения. Если будут комочки – перетереть через сито.

5. Добавить сливочное масло, перемешать. Накрыть пленкой в контакт, охладить.

6. Для крема слегка взбить холодные сливки, добавить пудру, еще раз взбить.

7. Выложить маскарпоне и взбить до пышного крема.

8. Выложить слоями в форму: смоченное в пропитке печенье савоярди, половину крема, половину курда, снова слой пропитанного печенья, крем, курд.

9. Дать настояться несколько часов.

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