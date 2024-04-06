Как приготовить эффектное лимонное тирамису: вкуснее классического
Если хочется легкого десерта со свежим вкусом – отличным вариантом будет сделать лимонное тирамису. От классического варианта оно отличается наполнением – вместо какао используется нежный лимонный курд. Это не только вкусно, но очень ярко.
Идея приготовления вкусного лимонного тирамису опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Для основания, как обычно, используются савоярди.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 400 г.
Для пропитки:
- лимонный сок – 100 мл.
- вода – 200 мл.
- сахар – 100 г
- цедра одного лимона
Для лимонного курда:
- желтки – 6 шт.
- сахар – 100 г
- лимонный сок – 150 мл.
- крахмал – 1 ч.л. (без горки),
- масло – 75 г
Для крема:
- маскарпоне – 250 г
- сливки (от 30%) – 250 мл.
- сахарная пудра – 50 г
Способ приготовления:
1. Очистить лимоны, взбить блендером и процедить через сито.
2. Для пропитки воду, лимонный сок, сахар, цедру довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Процедить и дать остыть.
3. Для курда в кастрюлю выложить желтки, добавить сахар, перемешать, влить сок, добавить крахмал, перемешать.
4. На среднем огне, постоянно помешивая, довести до кипения и загустения. Если будут комочки – перетереть через сито.
5. Добавить сливочное масло, перемешать. Накрыть пленкой в контакт, охладить.
6. Для крема слегка взбить холодные сливки, добавить пудру, еще раз взбить.
7. Выложить маскарпоне и взбить до пышного крема.
8. Выложить слоями в форму: смоченное в пропитке печенье савоярди, половину крема, половину курда, снова слой пропитанного печенья, крем, курд.
9. Дать настояться несколько часов.
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