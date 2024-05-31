Из сезонной клубники можно приготовить множество разнообразных десертов. И их даже не придется выпекать. Например, эффектное тирамису с ягодами и нежным кремом.

Идея приготовления летнего клубничного тирамису опубликована на странице фудблогерки Полины с ником polli_cooking в Instagram. Для основания понадобятся классические палочки савоярди.

Ингредиенты:

клубника – 400 г

сахар – 1-2 ст.л.

сливки 33% – 200 мл.

сахарная пудра – 50 г

маскарпоне – 250 г

печенье савоярди – 200 г

какао

Способ приготовления:

1. К клубнике добавить сахар (количество зависит от того, насколько сладка сама ягода).

2. Переменить до неоднородной смеси.

3. Для крема очень холодные, жирные сливки взбить до стойких пиков.

4. Добавить сахарную пудру, маскарпон и на невысоких оборотах миксера перемешать до однородности.

5. Каждое печенье савоярди смочить в измельченной клубнике и выложить на дно формы.

6. Сверху покрыть половиной крема, разравниваем его по всей поверхности. Далее снова слой печенья и крем.

7. Присыпать какао и украсить ломтиками клубники и листочками мяты.

8. Отправить в холодильник минимум в час.

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