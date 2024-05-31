Как приготовить эффектное тирамису с клубникой: вариант самого вкусного летнего десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить эффектное тирамису с клубникой: вариант самого вкусного летнего десерта

Из сезонной клубники можно приготовить множество разнообразных десертов. И их даже не придется выпекать. Например, эффектное тирамису с ягодами и нежным кремом.

Идея приготовления летнего клубничного тирамису опубликована на странице фудблогерки Полины с ником polli_cooking в Instagram. Для основания понадобятся классические палочки савоярди.

Как приготовить эффектное тирамису с клубникой: вариант самого вкусного летнего десерта

Ингредиенты:

  • клубника – 400 г
  • сахар – 1-2 ст.л.
  • сливки 33% – 200 мл.
  • сахарная пудра – 50 г
  • маскарпоне – 250 г
  • печенье савоярди – 200 г
  • какао

Способ приготовления:

Как приготовить эффектное тирамису с клубникой: вариант самого вкусного летнего десерта

1. К клубнике добавить сахар (количество зависит от того, насколько сладка сама ягода).

2. Переменить до неоднородной смеси.

Как приготовить эффектное тирамису с клубникой: вариант самого вкусного летнего десерта

3. Для крема очень холодные, жирные сливки взбить до стойких пиков.

Как приготовить эффектное тирамису с клубникой: вариант самого вкусного летнего десерта

4. Добавить сахарную пудру, маскарпон и на невысоких оборотах миксера перемешать до однородности.

5. Каждое печенье савоярди смочить в измельченной клубнике и выложить на дно формы.

Как приготовить эффектное тирамису с клубникой: вариант самого вкусного летнего десерта

6. Сверху покрыть половиной крема, разравниваем его по всей поверхности. Далее снова слой печенья и крем.

7. Присыпать какао и украсить ломтиками клубники и листочками мяты.

Как приготовить эффектное тирамису с клубникой: вариант самого вкусного летнего десерта

8. Отправить в холодильник минимум в час.

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