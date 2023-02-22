Трубочки из лаваша в духовке

Если вы хотите быстро приготовить завтрак, обед или просто перекус, то одним из вариантов станут трубочки из лаваша. Их можно сделать с разной начинкой: сыром и зеленью, овощами, фаршем или даже сосисками. Такие ленивые трубочки быстро готовятся в духовке или на сковороде.

Фудблогер Алена Карпюк (alionakarpiuk) на своей странице в TikTok поделилась рецептом вкусных и сытных трубочек из лаваша, для начинки в которых используется картофель, сыр и яйца.

Ингредиенты:

лаваш

картофель – 5 шт

яйца – 3 шт

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чеснок – 2 зубчика

сыр твердый – 50 г

яйца – 1 шт (для смазывания)

Способ приготовления:

1. Картошку отварить и размять в пюре.

2. Яйца отварить и порезать кубиками.

3. Натереть сыр на терке, смешать с картофелем и яйцами.

4. Измельчить чеснок и добавить в начинку.

5. Получившуюся начинку выложить на лаваш и завернуть в трубочку. Смазать трубочки яйцом и выложить на противень.

6. Запекать 20 минут при температуре 200 градусов.

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