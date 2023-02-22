Трубочки из лаваша в духовке

Как приготовить элементарные трубочки из лаваша: начинка с картофелем и сыром
Если вы хотите быстро приготовить завтрак, обед или просто перекус, то одним из вариантов станут трубочки из лаваша. Их можно сделать с разной начинкой: сыром и зеленью, овощами, фаршем или даже сосисками. Такие ленивые трубочки быстро готовятся в духовке или на сковороде.
Фудблогер Алена Карпюк (alionakarpiuk) на своей странице в TikTok поделилась рецептом вкусных и сытных трубочек из лаваша, для начинки в которых используется картофель, сыр и яйца.
Ингредиенты:
- лаваш
- картофель – 5 шт
- яйца – 3 шт
- чеснок – 2 зубчика
- сыр твердый – 50 г
- яйца – 1 шт (для смазывания)
Способ приготовления:
1. Картошку отварить и размять в пюре.
2. Яйца отварить и порезать кубиками.
3. Натереть сыр на терке, смешать с картофелем и яйцами.
4. Измельчить чеснок и добавить в начинку.
5. Получившуюся начинку выложить на лаваш и завернуть в трубочку. Смазать трубочки яйцом и выложить на противень.
6. Запекать 20 минут при температуре 200 градусов.
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