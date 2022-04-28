Фаршированные яйца – это элементарная и одновременно довольно универсальная закуска, которую часто готовят на праздники, а также добавляют в ежедневное меню для разнообразия. Популярные начинки для яиц – плавленый сыр, вареные овощи, тунец и шампиньоны. Если вы хотите приготовить закуску по-новому и удивить эффектной подачей, следует воспользоваться одним лайфхаком – предварительно отварить яйца в свекольной массе.

Рецепт фаршированных яиц по-новому опубликован в кулинарном блоге cook_with_me_at_home в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3-6 шт

свекла – 1 шт

вода – 0,5 л

уксус – 1 ч. л.

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шампиньоны – 125-150 г

масло – 1 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

майонез – 1-2 ст. л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить до готовности.

2. Свеклу натереть на терке, залить водой, добавить уксус и проварить 20-30 мин.

3. Яйца почистить и выложить в свеклу. Оставить в таком положении на 5 часов или на ночь. В зависимости от того, какую насыщенность цвета хотите получить.

4. Шампиньоны помыть, натереть на небольшой терке и поджарить на масле до легкого румянца.

5. Готовые яйца порезать пополам, достать желток.

6. К охлажденным шампиньонам потереть желток, добавить горчицу, майонез, специи, перемешать до однородности.

7. Начинить яйца и украсить по желанию.

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