Как приготовить фаршированные яйца по-новому: интересный лайфхак
Фаршированные яйца – это элементарная и одновременно довольно универсальная закуска, которую часто готовят на праздники, а также добавляют в ежедневное меню для разнообразия. Популярные начинки для яиц – плавленый сыр, вареные овощи, тунец и шампиньоны. Если вы хотите приготовить закуску по-новому и удивить эффектной подачей, следует воспользоваться одним лайфхаком – предварительно отварить яйца в свекольной массе.
Рецепт фаршированных яиц по-новому опубликован в кулинарном блоге cook_with_me_at_home в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 3-6 шт
свекла – 1 шт
вода – 0,5 л
уксус – 1 ч. л.
шампиньоны – 125-150 г
масло – 1 ст. л.
горчица – 1 ч. л.
майонез – 1-2 ст. л.
специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварить до готовности.
2. Свеклу натереть на терке, залить водой, добавить уксус и проварить 20-30 мин.
3. Яйца почистить и выложить в свеклу. Оставить в таком положении на 5 часов или на ночь. В зависимости от того, какую насыщенность цвета хотите получить.
4. Шампиньоны помыть, натереть на небольшой терке и поджарить на масле до легкого румянца.
5. Готовые яйца порезать пополам, достать желток.
6. К охлажденным шампиньонам потереть желток, добавить горчицу, майонез, специи, перемешать до однородности.
7. Начинить яйца и украсить по желанию.
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