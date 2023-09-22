Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда

Фаршированные перцы – идеальное блюдо для сбалансированного и сытного обеда. Особенно, если внутрь положить мясную начинку. А для того, чтобы избежать лишнего жира, для заливки используйте обычный томатный соус.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда

Ингредиенты:

  • перец болгарский – 10 шт
  • рис – 1 стакан (отварить в 2 стаканах воды)
  • лук – 1 шт
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  • морковь – 1-2 шт
  • фарш – 300 г
  • соль, перец, специи, приправа

Ингредиенты для заливки:

  • вода – 2 стакана
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • соль
  • сахар

Способ приготовления:

Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда

1. Смешать отварной рис, жареный лук и морковь, фарш и специи и любимые приправы.

Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда

2. Перцы помыть и отрезать шапочки.

Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда

3. Вытряхнуть зернышки и утрамбовать внутрь начинку.

4. Выложить на сковороду.

Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда

5. Залить томатной пастой растворенной в воде. Тушить под закрытой крышкой 30 минут.

6. Подавать со сметаной.

Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда

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