Как приготовить фаршированный перец без лишнего жира: идеальное блюдо для сытного обеда
Фаршированные перцы – идеальное блюдо для сбалансированного и сытного обеда. Особенно, если внутрь положить мясную начинку. А для того, чтобы избежать лишнего жира, для заливки используйте обычный томатный соус.
Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.
Ингредиенты:
- перец болгарский – 10 шт
- рис – 1 стакан (отварить в 2 стаканах воды)
- лук – 1 шт
- морковь – 1-2 шт
- фарш – 300 г
- соль, перец, специи, приправа
Ингредиенты для заливки:
- вода – 2 стакана
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль
- сахар
Способ приготовления:
1. Смешать отварной рис, жареный лук и морковь, фарш и специи и любимые приправы.
2. Перцы помыть и отрезать шапочки.
3. Вытряхнуть зернышки и утрамбовать внутрь начинку.
4. Выложить на сковороду.
5. Залить томатной пастой растворенной в воде. Тушить под закрытой крышкой 30 минут.
6. Подавать со сметаной.
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