Фаршированные перцы – идеальное блюдо для сбалансированного и сытного обеда. Особенно, если внутрь положить мясную начинку. А для того, чтобы избежать лишнего жира, для заливки используйте обычный томатный соус.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Ингредиенты:

перец болгарский – 10 шт

рис – 1 стакан (отварить в 2 стаканах воды)

лук – 1 шт

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морковь – 1-2 шт

фарш – 300 г

соль, перец, специи, приправа

Ингредиенты для заливки:

вода – 2 стакана

томатная паста – 2 ст.л.

соль

сахар

Способ приготовления:

1. Смешать отварной рис, жареный лук и морковь, фарш и специи и любимые приправы.

2. Перцы помыть и отрезать шапочки.

3. Вытряхнуть зернышки и утрамбовать внутрь начинку.

4. Выложить на сковороду.

5. Залить томатной пастой растворенной в воде. Тушить под закрытой крышкой 30 минут.

6. Подавать со сметаной.

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