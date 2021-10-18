Чем нафаршировать перец: небанальные рецепты от экспертов

Все гениальное – просто. То же касается и блюд, а особенно фаршированного перца. Эта чрезвычайно вкусная закуска остается фаворитом на столе. Стандартный рецепт фаршированного перца – это вечная классика. Но немного разнообразия еще никому не помешало.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить фаршированный перец, опираясь на рецепты и советы фудблогеров.

Фаршированный перец по рецепту Светланы Климовской, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

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Перец болгарский – 8 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 2 шт

Куриное филе – 2 шт

Кус-кус – 1 ст

Томаты в собственном соку

Чеснок

Соль, перец

Любимые специи

Зелень

Способ приготовления:

Перец помыть, очистить от сердцевины и отрезать верхушку. Лук измельчить и пассировать на оливковом масле. Добавить натертую морковь, измельченный чеснок, соль, перец и специи. Когда овощи станут мягкими нужно добавить томаты. Тушить 15-20 минут. Полученную массу взбить блендером. Кус-кус залить укропом. Филе измельчить или протереть через мясорубку. Смешать с крупой. Добавить зелень и специи по вкусу. Выложить начинку в перце. Сверху полить их оливковым маслом. Запекать при температуре 200 градусов до готовности.

Фаршированный перец по рецепту Анастасии Рутенко, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Перец болгарский – 700-900 г

Творог – 350 г

Яйцо – 1 шт

Сметана – 100 г

Помидоры черри – 100 г

Чеснок – 1 зубчик

Базилик

Соль

Способ приготовления:

Перец помыть, удалить сердцевину и порезать пополам. Творог смешать со сметаной и яйцом. Добавить базилик и чеснок, посолить. Помидоры разрезать пополам. Добавить к творожной массе. Выложить начинку в перце. Выпекать при температуре 200 градусов примерно 35-40 минут.

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