Чем нафаршировать перец: небанальные рецепты от экспертов
Все гениальное – просто. То же касается и блюд, а особенно фаршированного перца. Эта чрезвычайно вкусная закуска остается фаворитом на столе. Стандартный рецепт фаршированного перца – это вечная классика. Но немного разнообразия еще никому не помешало.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить фаршированный перец, опираясь на рецепты и советы фудблогеров.
Фаршированный перец по рецепту Светланы Климовской, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Перец болгарский – 8 шт
Лук – 1 шт
Морковь – 2 шт
Куриное филе – 2 шт
Кус-кус – 1 ст
Томаты в собственном соку
Чеснок
Соль, перец
Любимые специи
Способ приготовления:
Перец помыть, очистить от сердцевины и отрезать верхушку.
Лук измельчить и пассировать на оливковом масле.
Добавить натертую морковь, измельченный чеснок, соль, перец и специи.
Когда овощи станут мягкими нужно добавить томаты. Тушить 15-20 минут.
Полученную массу взбить блендером.
Кус-кус залить укропом.
Филе измельчить или протереть через мясорубку. Смешать с крупой. Добавить зелень и специи по вкусу.
Выложить начинку в перце. Сверху полить их оливковым маслом.
Запекать при температуре 200 градусов до готовности.
Фаршированный перец по рецепту Анастасии Рутенко, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Перец болгарский – 700-900 г
Творог – 350 г
Яйцо – 1 шт
Сметана – 100 г
Помидоры черри – 100 г
Чеснок – 1 зубчик
Базилик
Соль
Способ приготовления:
Перец помыть, удалить сердцевину и порезать пополам.
Творог смешать со сметаной и яйцом. Добавить базилик и чеснок, посолить.
Помидоры разрезать пополам. Добавить к творожной массе.
Выложить начинку в перце.
Выпекать при температуре 200 градусов примерно 35-40 минут.
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