Чем нафаршировать перец: небанальные рецепты от экспертов

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,1 т.
Чем нафаршировать перец: небанальные рецепты от экспертов

Все гениальное – просто. То же касается и блюд, а особенно фаршированного перца. Эта чрезвычайно вкусная закуска остается фаворитом на столе. Стандартный рецепт фаршированного перца – это вечная классика. Но немного разнообразия еще никому не помешало.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить фаршированный перец, опираясь на рецепты и советы фудблогеров.

Фаршированный перец по рецепту Светланы Климовской, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Фаршированный перец с кус-кусом

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. Перец помыть, очистить от сердцевины и отрезать верхушку.

  2. Лук измельчить и пассировать на оливковом масле.

  3. Добавить натертую морковь, измельченный чеснок, соль, перец и специи.

  4. Когда овощи станут мягкими нужно добавить томаты. Тушить 15-20 минут.

  5. Полученную массу взбить блендером.

  6. Кус-кус залить укропом.

  7. Филе измельчить или протереть через мясорубку. Смешать с крупой. Добавить зелень и специи по вкусу.

  8. Выложить начинку в перце. Сверху полить их оливковым маслом.

  9. Запекать при температуре 200 градусов до готовности.

Фаршированный перец по рецепту Анастасии Рутенко, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Фаршированный перец с сыром

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Перец помыть, удалить сердцевину и порезать пополам.

  2. Творог смешать со сметаной и яйцом. Добавить базилик и чеснок, посолить.

  3. Помидоры разрезать пополам. Добавить к творожной массе.

  4. Выложить начинку в перце.

  5. Выпекать при температуре 200 градусов примерно 35-40 минут.

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