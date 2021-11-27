Как приготовить форшмак: универсальная закуска из сельди

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
4,5 т.
Как приготовить форшмак: универсальная закуска из сельди

Универсальная, вкусная и быстрая закуска – это не что-то из разряда фантастики, а настоящая правда. Именно такой закуской, которая украсит ежедневный и праздничный стол, является форшмак. Он, как и борщ, имеет множество вариантов приготовления, но какой бы вы рецепт ни выбрали – блюдо все равно будет безупречным.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить форшмак.

Форшмак по рецепту фудблогера jerrik_cooks. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Сельдь

  • Вареные яйца – 2шт

  • Яблоко зеленое с кислинкой – 1 шт

  • Лук – 1 шт

  • Сливочное масло

Ингредиенты для форшмака
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Способ приготовления:

1. Яблоко и сельдь очистить.

2. Все компоненты измельчить с помощью мясорубки.

Форшмак по рецепту фудблогера anna_gastrogram. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Сельдь

  • Вареные яйца

  • Яблоки

  • Булочка\Хлеб

  • Молоко

  • Лук зеленый

  • Сливочное масло

  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Сельдь и яблоки очистить.

2. Булочку или хлеб замочить в молоке.

Замочить хлеб в молоке

3. Лук ошпарить кипятком, чтобы не горчил.

4. Все ингредиенты измельчить с помощью мясорубки.

Готовый форшмак

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