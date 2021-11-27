Как приготовить форшмак: универсальная закуска из сельди
Универсальная, вкусная и быстрая закуска – это не что-то из разряда фантастики, а настоящая правда. Именно такой закуской, которая украсит ежедневный и праздничный стол, является форшмак. Он, как и борщ, имеет множество вариантов приготовления, но какой бы вы рецепт ни выбрали – блюдо все равно будет безупречным.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить форшмак.
Форшмак по рецепту фудблогера jerrik_cooks. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Сельдь
Вареные яйца – 2шт
Яблоко зеленое с кислинкой – 1 шт
Лук – 1 шт
Сливочное масло
Способ приготовления:
1. Яблоко и сельдь очистить.
2. Все компоненты измельчить с помощью мясорубки.
Форшмак по рецепту фудблогера anna_gastrogram. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Сельдь
Вареные яйца
Яблоки
Булочка\Хлеб
Молоко
Лук зеленый
Сливочное масло
Соль, перец
Способ приготовления:
1. Сельдь и яблоки очистить.
2. Булочку или хлеб замочить в молоке.
3. Лук ошпарить кипятком, чтобы не горчил.
4. Все ингредиенты измельчить с помощью мясорубки.
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