Как приготовить форшмак: универсальная закуска из сельди

Универсальная, вкусная и быстрая закуска – это не что-то из разряда фантастики, а настоящая правда. Именно такой закуской, которая украсит ежедневный и праздничный стол, является форшмак. Он, как и борщ, имеет множество вариантов приготовления, но какой бы вы рецепт ни выбрали – блюдо все равно будет безупречным.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить форшмак.

Форшмак по рецепту фудблогера jerrik_cooks. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Сельдь

Вареные яйца – 2шт

Яблоко зеленое с кислинкой – 1 шт

Лук – 1 шт

Сливочное масло

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Способ приготовления:

1. Яблоко и сельдь очистить.

2. Все компоненты измельчить с помощью мясорубки.

Форшмак по рецепту фудблогера anna_gastrogram. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Сельдь

Вареные яйца

Яблоки

Булочка\Хлеб

Молоко

Лук зеленый

Сливочное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Сельдь и яблоки очистить.

2. Булочку или хлеб замочить в молоке.

3. Лук ошпарить кипятком, чтобы не горчил.

4. Все ингредиенты измельчить с помощью мясорубки.

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