Как приготовить фунчозу к праздничному столу: небанальное решение
О нашумевшей фунчозе слышали уже, наверное, все. И если в китайской кухне она пользуется бешеной популярностью, то у нас еще не до конца знают о том, как можно приготовить стеклянную лапшу. Зная некоторые нюансы приготовления, ее смело можно использовать даже для праздничного стола.
Идеей приготовления фунчозы поделился повар Сергей Поканевич. Опубликовано в Instagram.
Чапче по-корейски
Ингредиенты:
Крахмальная лапша – 80 г
Куриное филе – 1 шт
Чеснок – 4 зубчика
Кунжутное масло – 1 ст. л. + 1 ст. л.
Соевый соус – 2 ст. л. + 1 ст. л.
Кимчи – 1 банка
Морковь – 1 шт
Грибы – 100 г
Болгарский перец – 1/2 шт
Перец чили
Кунжут – 2 г
Способ приготовления:
1. Залить лапшу кипятком и оставить на 20 минут.
2. Порезать мясо.
3. Смешать соевый соус, кунжутное масло, кимчи и измельченный чеснок.
4. В полученной массе замариновать мясо.
5. Порезать овощи и обжарить на сильном огне 5 минут.
6. Отдельно обжарить мясо.
7. Лапшу отварить.
8. Смешайте все компоненты.
9. Добавить кимчи, заправить соевым соусом и кунжутным маслом.
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