Как приготовить фунчозу к праздничному столу: небанальное решение

О нашумевшей фунчозе слышали уже, наверное, все. И если в китайской кухне она пользуется бешеной популярностью, то у нас еще не до конца знают о том, как можно приготовить стеклянную лапшу. Зная некоторые нюансы приготовления, ее смело можно использовать даже для праздничного стола.

Идеей приготовления фунчозы поделился повар Сергей Поканевич. Опубликовано в Instagram.

Чапче по-корейски

Ингредиенты:

Крахмальная лапша – 80 г

Куриное филе – 1 шт

Чеснок – 4 зубчика

Кунжутное масло – 1 ст. л. + 1 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л. + 1 ст. л.

Кимчи – 1 банка

Морковь – 1 шт

Грибы – 100 г

Болгарский перец – 1/2 шт

Перец чили

Кунжут – 2 г

Способ приготовления:

1. Залить лапшу кипятком и оставить на 20 минут.

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2. Порезать мясо.

3. Смешать соевый соус, кунжутное масло, кимчи и измельченный чеснок.

4. В полученной массе замариновать мясо.

5. Порезать овощи и обжарить на сильном огне 5 минут.

6. Отдельно обжарить мясо.

7. Лапшу отварить.

8. Смешайте все компоненты.

9. Добавить кимчи, заправить соевым соусом и кунжутным маслом.

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