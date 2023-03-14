Домашние голубцы – очень вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо, основой которого является рис, фарш, капуста и ароматный соус. Стоит отметить, что готовить их можно из разной капусты – белокочанной или пекинской, а также разными способами – в духовке или мультиварке.

Фудблогер Татьяна с ником 5lewis55_favorite_food на своей странице в Instagram поделилась рецептом голубцов с булгуром и фаршем в томатном соусе, которые получаются очень сытные.

Ингредиенты:

Начинка:

фарш свино-говяжий

лук

морковь

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чеснок

булгур

соль, перец, овощная приправа

сухой бульон (по желанию)

капуста

Соус:

Начинка:

томатная паста

вода\бульон

соль, перец, сахар, овощная приправа

лук порей

чеснок

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить овощи до мягкости и золотистости.

2. Предварительно отварить булгур. В готовом виде смешать его с фаршем, зажаркой и пропущенным через пресс чесноком. Добавить соль, перец, овощную приправу и сухой бульон по желанию. Перемешать.

3. Листья капусты проварить, немного охладить и порезать на частицы.

4. Сформировать голубцы и выложить на сковороду или в котел.

5. Для приготовления соуса нужно развести томатную пасту с водой или бульоном, добавить соль, перец, сахар и приправу.

6. Нарезать лук порей и чеснок. Обжарить овощи до мягкости и добавить томатную заготовку. Проварить несколько минут.

7. Готовой подливой залить голубцы, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до готовности.

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