Как приготовить голубцы без риса: интересная альтернатива
Домашние голубцы – очень вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо, основой которого является рис, фарш, капуста и ароматный соус. Стоит отметить, что готовить их можно из разной капусты – белокочанной или пекинской, а также разными способами – в духовке или мультиварке.
Фудблогер Татьяна с ником 5lewis55_favorite_food на своей странице в Instagram поделилась рецептом голубцов с булгуром и фаршем в томатном соусе, которые получаются очень сытные.
Ингредиенты:
Начинка:
- фарш свино-говяжий
- лук
- морковь
- чеснок
- булгур
- соль, перец, овощная приправа
- сухой бульон (по желанию)
- капуста
Соус:
Начинка:
- томатная паста
- вода\бульон
- соль, перец, сахар, овощная приправа
- лук порей
- чеснок
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить овощи до мягкости и золотистости.
2. Предварительно отварить булгур. В готовом виде смешать его с фаршем, зажаркой и пропущенным через пресс чесноком. Добавить соль, перец, овощную приправу и сухой бульон по желанию. Перемешать.
3. Листья капусты проварить, немного охладить и порезать на частицы.
4. Сформировать голубцы и выложить на сковороду или в котел.
5. Для приготовления соуса нужно развести томатную пасту с водой или бульоном, добавить соль, перец, сахар и приправу.
6. Нарезать лук порей и чеснок. Обжарить овощи до мягкости и добавить томатную заготовку. Проварить несколько минут.
7. Готовой подливой залить голубцы, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до готовности.
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