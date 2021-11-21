Как приготовить голубцы без риса: рецепт и советы от Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние голубцы

Голубцы – вкусное, сытное и легкое в приготовлении блюдо, которое любят практически все. Самое главное – выбрать хорошее мясо, правильно отварить рис и хорошо приправить ингредиенты для будущего блюда. Есть и один минус – время приготовления, очень часто это около 2 часов, чего часто не может себе позволить практически каждая хозяйка.

Как вкусно приготовить голубцы дома

Фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTube- канале рецептом вкусных карпатских голубцов без риса, которые готовятся очень просто и удивят вас своим приятным, легким вкусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

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Закарпатские голубцы

Советы кулинара:

  • выбирайте молодую капусту

  • лучше использовать сушенные грибы

  • обязательно сделайте тесто, чтобы накрыть им голубцы

  • вместо риса используйте грибы

  • бульон нужен для заливки, тогда голубцы будут еще более ароматными

  • приготовьте подливу из грибов и сливок, она придаст блюду изысканный и нежный вкус

Ингредиенты:

Фарш для начинки

  • Фарш любой – 1 кг

  • Грибы – 500 г

  • Лук – 2-3 шт.

  • Морковь – 2 шт.

  • Соль, перец – по вкусу

  • Капуста – 2 шт.

Для теста:

  • Мука – 500 г

  • Вода – 125 мл

Для заливки:

  • Бульон – 1,5-2 л

  • Соль, перец, паприка, лавровый лист

Для подливки:

  • Лук – 2-3 шт.

  • Грибы – 300 г

  • Сливки жирные – 500 мл

  • Зелень – пучок

Способ приготовления:

Как приготовить вкусные голубцы

1. Из мяса сделайте фарш, посолите, поперчите.

2. Сварите овощной или куриный бульон.

3. Сухие грибы заранее хорошо замочите в воде.

4. Подготовьте капусту – проварите в кипятке несколько минут.

5. К фаршу добавьте пережаренную морковь и лук, грибы, все тщательно перемешайте.

Домашние голубцы

6. На дно кастрюли положите нарезанную морковь, накройте ее капустными листьями.

7. Сформируйте красивые голубцы, переложите в кастрюлю, залейте готовым бульоном.

8. Сделайте тесто, хорошо его раскатайте и накройте сверху им голубцы в кастрюле.

Капусту для голубцов выбирайте молодую

9. Отправьте голубцы на плиту, лучше – печь и готовьте около 1 часа.

10. Подлива: нарежьте грибы, лук. Лук первым обжарьте, добавьте грибы и доведите до готовности. В конце добавьте сливки, зелень.

Голубцы со сметаной

Готовые голубцы лучше всего подавать горячими, с грибной подливай и зеленью.

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