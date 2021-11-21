Как приготовить голубцы без риса: рецепт и советы от Ольги Матвей

Голубцы – вкусное, сытное и легкое в приготовлении блюдо, которое любят практически все. Самое главное – выбрать хорошее мясо, правильно отварить рис и хорошо приправить ингредиенты для будущего блюда. Есть и один минус – время приготовления, очень часто это около 2 часов, чего часто не может себе позволить практически каждая хозяйка.

Фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTube- канале рецептом вкусных карпатских голубцов без риса, которые готовятся очень просто и удивят вас своим приятным, легким вкусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

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Советы кулинара:

выбирайте молодую капусту

лучше использовать сушенные грибы

обязательно сделайте тесто, чтобы накрыть им голубцы

вместо риса используйте грибы

бульон нужен для заливки, тогда голубцы будут еще более ароматными

приготовьте подливу из грибов и сливок, она придаст блюду изысканный и нежный вкус

Ингредиенты:

Фарш любой – 1 кг

Грибы – 500 г

Лук – 2-3 шт.

Морковь – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Капуста – 2 шт.

Для теста:

Мука – 500 г

Вода – 125 мл

Для заливки:

Бульон – 1,5-2 л

Соль, перец, паприка, лавровый лист

Для подливки:

Лук – 2-3 шт.

Грибы – 300 г

Сливки жирные – 500 мл

Зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Из мяса сделайте фарш, посолите, поперчите.

2. Сварите овощной или куриный бульон.

3. Сухие грибы заранее хорошо замочите в воде.

4. Подготовьте капусту – проварите в кипятке несколько минут.

5. К фаршу добавьте пережаренную морковь и лук, грибы, все тщательно перемешайте.

6. На дно кастрюли положите нарезанную морковь, накройте ее капустными листьями.

7. Сформируйте красивые голубцы, переложите в кастрюлю, залейте готовым бульоном.

8. Сделайте тесто, хорошо его раскатайте и накройте сверху им голубцы в кастрюле.

9. Отправьте голубцы на плиту, лучше – печь и готовьте около 1 часа.

10. Подлива: нарежьте грибы, лук. Лук первым обжарьте, добавьте грибы и доведите до готовности. В конце добавьте сливки, зелень.

Готовые голубцы лучше всего подавать горячими, с грибной подливай и зеленью.

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