Как приготовить гомбовцы из творога и вишен: отличная альтернатива ленивым вареникам

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Как приготовить гомбовцы из творога и вишен: отличная альтернатива ленивым вареникам

Гомбовцы – это очень вкусная альтернатива ленивым вареникам. Традиционно их готовят из домашнего творога и по желанию дополняют начинкой: вишней, сливами, повидлом. В готовом виде гомбовцы обязательно обваливают в панировке – это делает их очень нежными внутри и хрустящими снаружи.

Фудблогер, диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом творожных гомбовцев с вишней в хрустящей панировке.

Рецепт гомбовцев с вишней

Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • сахар – 50 г
  • мука – 50 г
  • манка – 100 г
  • яйца – 1 шт
  • соль
  • вишня – 50 г + крахмал – 1 ч. л.
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Панировка:

  • панировочные сухари – 100 г
  • сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого выложить в тарелку творог, добавить к нему яйцо, сахар, манку, щепотку соли и муку. Замесить однородное тесто.

2. Из готового теста сформировать шарики среднего размера.

Домашний творог для гомбовцев

3. Далее следует подготовить начинку. Для этого вишни нужно смешать с крахмалом.

4. На этом этапе сформировать гомбовцы. Для этого следует в каждый шарик завернуть по одной вишне и плотно слепить, чтобы не масса не разваливалась, а начинка не вытекала.

5. После этого гомбовцы нужно отварить в кипящей воде 7-8 минут. Они должны всплыть вверх.

Гомбовцы из сыра с начинкой

6. Пока варятся гомбовцы, приготовить панировку. Для этого следует обжарить сухари на сухой сковороде до золотистости. Через 5-6 минут снять их с огня и смешать с сахаром.

7. Когда сварятся гомбовцы, достать их из воды и сразу обвалять в панировке.

Гомбовцы с вишнями

8. Подавать такое блюдо обязательно теплым, по желанию дополнить сметаной.

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