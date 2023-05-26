Гомбовцы – это очень вкусная альтернатива ленивым вареникам. Традиционно их готовят из домашнего творога и по желанию дополняют начинкой: вишней, сливами, повидлом. В готовом виде гомбовцы обязательно обваливают в панировке – это делает их очень нежными внутри и хрустящими снаружи.

Фудблогер, диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом творожных гомбовцев с вишней в хрустящей панировке.

Ингредиенты:

творог – 500 г

сахар – 50 г

мука – 50 г

манка – 100 г

яйца – 1 шт

соль

вишня – 50 г + крахмал – 1 ч. л.

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Панировка:

панировочные сухари – 100 г

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого выложить в тарелку творог, добавить к нему яйцо, сахар, манку, щепотку соли и муку. Замесить однородное тесто.

2. Из готового теста сформировать шарики среднего размера.

3. Далее следует подготовить начинку. Для этого вишни нужно смешать с крахмалом.

4. На этом этапе сформировать гомбовцы. Для этого следует в каждый шарик завернуть по одной вишне и плотно слепить, чтобы не масса не разваливалась, а начинка не вытекала.

5. После этого гомбовцы нужно отварить в кипящей воде 7-8 минут. Они должны всплыть вверх.

6. Пока варятся гомбовцы, приготовить панировку. Для этого следует обжарить сухари на сухой сковороде до золотистости. Через 5-6 минут снять их с огня и смешать с сахаром.

7. Когда сварятся гомбовцы, достать их из воды и сразу обвалять в панировке.

8. Подавать такое блюдо обязательно теплым, по желанию дополнить сметаной.

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