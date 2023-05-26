Как приготовить гомбовцы из творога и вишен: отличная альтернатива ленивым вареникам
Гомбовцы – это очень вкусная альтернатива ленивым вареникам. Традиционно их готовят из домашнего творога и по желанию дополняют начинкой: вишней, сливами, повидлом. В готовом виде гомбовцы обязательно обваливают в панировке – это делает их очень нежными внутри и хрустящими снаружи.
Фудблогер, диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом творожных гомбовцев с вишней в хрустящей панировке.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- сахар – 50 г
- мука – 50 г
- манка – 100 г
- яйца – 1 шт
- соль
- вишня – 50 г + крахмал – 1 ч. л.
Панировка:
- панировочные сухари – 100 г
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить тесто. Для этого выложить в тарелку творог, добавить к нему яйцо, сахар, манку, щепотку соли и муку. Замесить однородное тесто.
2. Из готового теста сформировать шарики среднего размера.
3. Далее следует подготовить начинку. Для этого вишни нужно смешать с крахмалом.
4. На этом этапе сформировать гомбовцы. Для этого следует в каждый шарик завернуть по одной вишне и плотно слепить, чтобы не масса не разваливалась, а начинка не вытекала.
5. После этого гомбовцы нужно отварить в кипящей воде 7-8 минут. Они должны всплыть вверх.
6. Пока варятся гомбовцы, приготовить панировку. Для этого следует обжарить сухари на сухой сковороде до золотистости. Через 5-6 минут снять их с огня и смешать с сахаром.
7. Когда сварятся гомбовцы, достать их из воды и сразу обвалять в панировке.
8. Подавать такое блюдо обязательно теплым, по желанию дополнить сметаной.
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