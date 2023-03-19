На завтрак можно готовить соленые горячие тосты – с тунцом, яйцом, авокадо или красной рыбой или сладкие, а именно французские. Жарят их в специальном кляре и подают с джемом, вареньем, медом, сгущенкой или сливочным маслом.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом сладких французских тостов.

Ингредиенты:

сладкая булка или белый хлеб

яйца – 2 шт

молоко – 100 мл

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

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1. Смешать яйца с сахаром, перемешать венчиком.

2. Добавить к яйцам молоко и щепотку соли, перемешать.

3. Хлеб или сладкую булку порезать порционными кусками.

4. Окунуть каждый кусок в яичную массу и пожарить по бокам на сковороде.

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