Как приготовить горячие тосты по-новому: вкусная идея для завтрака

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить горячие тосты по-новому: вкусная идея для завтрака

На завтрак можно готовить соленые горячие тосты – с тунцом, яйцом, авокадо или красной рыбой или сладкие, а именно французские. Жарят их в специальном кляре и подают с джемом, вареньем, медом, сгущенкой или сливочным маслом.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом сладких французских тостов.

Рецепт французских тостов

Ингредиенты:

  • сладкая булка или белый хлеб
  • яйца – 2 шт
  • молоко – 100 мл
  • сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

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1. Смешать яйца с сахаром, перемешать венчиком.

Французские тосты на завтрак

2. Добавить к яйцам молоко и щепотку соли, перемешать.

3. Хлеб или сладкую булку порезать порционными кусками.

Французские тосты с вареньем и ягодами

4. Окунуть каждый кусок в яичную массу и пожарить по бокам на сковороде.

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