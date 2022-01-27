Как приготовить рассыпчатую гречку без кастрюли: простой продукт по-новому
Если вы до сих пор просто отвариваете гречку в виде каши – стоит воспользоваться новой технологией. Чтобы такая крупа была очень сочной, ароматной и рассыпчатой, ее можно приготовить в рукаве для запекания. Добавив всего несколько простых ингредиентов, вы получите вкуснейшее полноценное блюдо, которое будет отличным вариантом сытного обеда.
Идея приготовления опубликована на странице resepts_prav_pit в Instagram.
Ингредиенты:
гречка 1 стакан (250 г)
вода – 2 стакана
соль, травы, сухие овощи, перец, сухой чеснок
шампиньоны – 300 г
лук – 1 шт
сметана – 1,5 ст.л
морковь – 1 шт
рукав для запекания
Способ приготовления:
1. В рукав засыпать гречку.
2. Высыпать специи.
3. Сверху положить жареный лук.
4. Затем нарезанную кубиком морковь.
5. Кругом выложить шампиньоны.
6. Добавить внутрь ложку сметаны и влить воду.
7. Рукав крепко завязать и поместить в духовку.
8. Готовить при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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