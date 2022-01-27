Как приготовить рассыпчатую гречку без кастрюли: простой продукт по-новому

Если вы до сих пор просто отвариваете гречку в виде каши – стоит воспользоваться новой технологией. Чтобы такая крупа была очень сочной, ароматной и рассыпчатой, ее можно приготовить в рукаве для запекания. Добавив всего несколько простых ингредиентов, вы получите вкуснейшее полноценное блюдо, которое будет отличным вариантом сытного обеда.

Идея приготовления опубликована на странице resepts_prav_pit в Instagram.

Ингредиенты:

гречка 1 стакан (250 г)

вода – 2 стакана

соль, травы, сухие овощи, перец, сухой чеснок

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт

сметана – 1,5 ст.л

морковь – 1 шт

рукав для запекания

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Способ приготовления:

1. В рукав засыпать гречку.

2. Высыпать специи.

3. Сверху положить жареный лук.

4. Затем нарезанную кубиком морковь.

5. Кругом выложить шампиньоны.

6. Добавить внутрь ложку сметаны и влить воду.

7. Рукав крепко завязать и поместить в духовку.

8. Готовить при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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