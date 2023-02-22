Привычную гречневую крупу можно приготовить вкусно и по-новому, а именно – по-купечески. В таком блюде гречка удачно сочетается с мясом: курицей или свининой, фаршем, а также овощами. Гречка по-купечески очень сытная и полноценная.

В одном из кулинарных каналов (Люда Изи Кук Ukrainian Chef) в YouTube был опубликован рецепт гречки по-купечески с фаршем и овощами.

Ингредиенты:

гречка – 300 г

вода – 2 ст.

фарш – 500 г

лук – 2 шт

чеснок – 2 зубчика

морковь – 2 шт

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грибы – 100 г

томаты в собственном соке – 1\2 б

сливочное масло – 25 г

сахар – 1 ч. л.

соль, перец

сушеный лук

Способ приготовления:

1. Измельчить чеснок и лук, морковь порезать полукольцами, грибы – кубиками.

2. Обжарить чеснок на смеси сливочного и растительного масла до появления аромата. Сразу добавить грибы и жарить до испарения жидкости.

3. Добавить морковь и жарить до мягкости.

4. Добавить морковь и жарить до мягкости.

5. Добавить фарш, соль, перец, сушеный лук. Перемешать и жарить на большом огне до полуготовности.

6. Добавить томаты и сахар. Перемешать.

7. Добавить промытую гречку и налить воду. Довести до кипения, накрыть крышку и готовить на слабом огне до готовности – около 30 минут.

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