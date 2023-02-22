Как приготовить гречку по-купечески: очень вкусное блюдо для всей семьи
Привычную гречневую крупу можно приготовить вкусно и по-новому, а именно – по-купечески. В таком блюде гречка удачно сочетается с мясом: курицей или свининой, фаршем, а также овощами. Гречка по-купечески очень сытная и полноценная.
В одном из кулинарных каналов (Люда Изи Кук Ukrainian Chef) в YouTube был опубликован рецепт гречки по-купечески с фаршем и овощами.
Ингредиенты:
- гречка – 300 г
- вода – 2 ст.
- фарш – 500 г
- лук – 2 шт
- чеснок – 2 зубчика
- морковь – 2 шт
- грибы – 100 г
- томаты в собственном соке – 1\2 б
- сливочное масло – 25 г
- сахар – 1 ч. л.
- соль, перец
- сушеный лук
Способ приготовления:
1. Измельчить чеснок и лук, морковь порезать полукольцами, грибы – кубиками.
2. Обжарить чеснок на смеси сливочного и растительного масла до появления аромата. Сразу добавить грибы и жарить до испарения жидкости.
3. Добавить морковь и жарить до мягкости.
4. Добавить морковь и жарить до мягкости.
5. Добавить фарш, соль, перец, сушеный лук. Перемешать и жарить на большом огне до полуготовности.
6. Добавить томаты и сахар. Перемешать.
7. Добавить промытую гречку и налить воду. Довести до кипения, накрыть крышку и готовить на слабом огне до готовности – около 30 минут.
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