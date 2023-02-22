Как приготовить гречку по-купечески: очень вкусное блюдо для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Как приготовить гречку по-купечески: очень вкусное блюдо для всей семьи

Привычную гречневую крупу можно приготовить вкусно и по-новому, а именно – по-купечески. В таком блюде гречка удачно сочетается с мясом: курицей или свининой, фаршем, а также овощами. Гречка по-купечески очень сытная и полноценная.

В одном из кулинарных каналов (Люда Изи Кук Ukrainian Chef) в YouTube был опубликован рецепт гречки по-купечески с фаршем и овощами.

Рецепт гречки по-купечески

Ингредиенты:

  • гречка – 300 г
  • вода – 2 ст.
  • фарш – 500 г
  • лук – 2 шт
  • чеснок – 2 зубчика
  • морковь – 2 шт
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  • грибы – 100 г
  • томаты в собственном соке – 1\2 б
  • сливочное масло – 25 г
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль, перец
  • сушеный лук

Способ приготовления:

1. Измельчить чеснок и лук, морковь порезать полукольцами, грибы – кубиками.

Как вкусно приготовить гречку

2. Обжарить чеснок на смеси сливочного и растительного масла до появления аромата. Сразу добавить грибы и жарить до испарения жидкости.

3. Добавить морковь и жарить до мягкости.

4. Добавить морковь и жарить до мягкости.

Гречка с фаршем и овощами

5. Добавить фарш, соль, перец, сушеный лук. Перемешать и жарить на большом огне до полуготовности.

6. Добавить томаты и сахар. Перемешать.

Гречка по-купечески на сковороде

7. Добавить промытую гречку и налить воду. Довести до кипения, накрыть крышку и готовить на слабом огне до готовности – около 30 минут.

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