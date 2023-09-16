Как приготовить густой домашний кетчуп без уксуса: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить густой домашний кетчуп без уксуса: самый простой рецепт

Домашний кетчуп очень легко приготовить в домашних условиях и он будет ничем не хуже магазинного. Для яркого вкуса можно дополнить яблоками и перцем, а также пикантными специями.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего кетчупа без уксуса.

Густой кетчуп без загустителей

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг
  • кислые яблоки – 0,5 кг
  • сливы – 0,5 кг
  • лук – 0,5 кг
  • болгарский перец – 2-3 шт
  • чеснок – 3 зубчика
  • свекла – 1 шт
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Специи:

  • корица – 0,5 ч. л.
  • гвоздика – 3-4 шт
  • кориандр – 1 ч. л.
  • гранулированный чеснок – 2 ч. л.
  • перец – 0,5 ч. л.
  • соль – 3 ч. л.
  • сахар – 150 г
  • лимонный сок – 2 ст. л.

Для густоты:

  • холодная вода – 100 мл
  • крахмал – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала почистить яблоки от сердцевины, сливы – от косточек. Фрукты и овощи порезать небольшими средними кусками.

2. Подготовленные ингредиенты взбить блендером или смолоть через мясорубку, добавить в полученную массу лимонный сок и варить 1 час, постоянно помешивая.

Кетчуп из помидоров, яблок и перца

3. На этом этапе добавить в общую массу все необходимые специи. Варить еще 1 час.

4. После этого кетчуп нужно перетереть через сито.

Кетчуп из помидоров

5. Отдельно смешать воду с крахмалом, добавить полученную массу к кетчупу. Снова поставить все на огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения.

Кетчуп как в магазине

6. Разлить горячий кетчуп в стерильные банки и закрыть крышками. Хранить соус в холодильнике или квартире. Готово!

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