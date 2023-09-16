Как приготовить густой домашний кетчуп без уксуса: самый простой рецепт
Домашний кетчуп очень легко приготовить в домашних условиях и он будет ничем не хуже магазинного. Для яркого вкуса можно дополнить яблоками и перцем, а также пикантными специями.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего кетчупа без уксуса.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг
- кислые яблоки – 0,5 кг
- сливы – 0,5 кг
- лук – 0,5 кг
- болгарский перец – 2-3 шт
- чеснок – 3 зубчика
- свекла – 1 шт
Специи:
- корица – 0,5 ч. л.
- гвоздика – 3-4 шт
- кориандр – 1 ч. л.
- гранулированный чеснок – 2 ч. л.
- перец – 0,5 ч. л.
- соль – 3 ч. л.
- сахар – 150 г
- лимонный сок – 2 ст. л.
Для густоты:
- холодная вода – 100 мл
- крахмал – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала почистить яблоки от сердцевины, сливы – от косточек. Фрукты и овощи порезать небольшими средними кусками.
2. Подготовленные ингредиенты взбить блендером или смолоть через мясорубку, добавить в полученную массу лимонный сок и варить 1 час, постоянно помешивая.
3. На этом этапе добавить в общую массу все необходимые специи. Варить еще 1 час.
4. После этого кетчуп нужно перетереть через сито.
5. Отдельно смешать воду с крахмалом, добавить полученную массу к кетчупу. Снова поставить все на огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения.
6. Разлить горячий кетчуп в стерильные банки и закрыть крышками. Хранить соус в холодильнике или квартире. Готово!
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