Домашний кетчуп очень легко приготовить в домашних условиях и он будет ничем не хуже магазинного. Для яркого вкуса можно дополнить яблоками и перцем, а также пикантными специями.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего кетчупа без уксуса.

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг

кислые яблоки – 0,5 кг

сливы – 0,5 кг

лук – 0,5 кг

болгарский перец – 2-3 шт

чеснок – 3 зубчика

свекла – 1 шт

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Специи:

корица – 0,5 ч. л.

гвоздика – 3-4 шт

кориандр – 1 ч. л.

гранулированный чеснок – 2 ч. л.

перец – 0,5 ч. л.

соль – 3 ч. л.

сахар – 150 г

лимонный сок – 2 ст. л.

Для густоты:

холодная вода – 100 мл

крахмал – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала почистить яблоки от сердцевины, сливы – от косточек. Фрукты и овощи порезать небольшими средними кусками.

2. Подготовленные ингредиенты взбить блендером или смолоть через мясорубку, добавить в полученную массу лимонный сок и варить 1 час, постоянно помешивая.

3. На этом этапе добавить в общую массу все необходимые специи. Варить еще 1 час.

4. После этого кетчуп нужно перетереть через сито.

5. Отдельно смешать воду с крахмалом, добавить полученную массу к кетчупу. Снова поставить все на огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения.

6. Разлить горячий кетчуп в стерильные банки и закрыть крышками. Хранить соус в холодильнике или квартире. Готово!

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