Хлеб – один из самых востребованных продуктов, который едят практически все. Его можно готовить дома из минимального количества ингредиентов и даже без муки, а также существует очень много видео и альтернатив хлебу, например блины, пицца, пироги, вареники, зразы, пельмени, а также булки и пирожки.

Фудэксперт Светлана Левицкая поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении хлеба – чиабатта, который будет просто идеальным для бутербродов.

Секреты от кулинара:

1. Секрет крупных дырочек в чиабатте – "сильная" мука с содержанием белка в районе 12 граммов и особый вид складирования и выстаивания.

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2. Готовить такой хлеб не сложно, просто долго. Если есть возможность и вдохновение регулярно ходить и складывать тесто – можете приступать.

Ингредиенты:

Мука – 425 г

Вода комнатной температуры – 325 мл

Дрожжи – 10 г (сухие – 3 г)

​​​​​​​ Соль – 1 ч. л.

Масло растительное – 40 мл

Способ приготовления:

1. Налейте в миску воду, добавьте дрожжи, тщательно перемешайте, добавьте соль, растительное масло и муку, все хорошо перемешайте. Тесто должно быть липким и жидким.

2. Смажьте вторую миску растительным маслом, туда переложите тесто, накройте пищевой пленкой или миской на 30 минут, чтобы оно подошло.

3. После влажной рукой сверните его в 4 сторон и снова отставьте на 30 минут подходить, важно – так нужно сделать 4 раза.

4. После этого из готового теста сделайте шар и снова оставьте подходить на целых 2 часа.

​​​​​​​5. Посыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и разделите его на две части.

6. Сформируйте руками два хлеба, один длинный – для приготовления в духовке, второй круглый – для приготовления на сковороде. После этого дайте им постоять еще 20 минут и толко после можно запекать.

7. Переложите один хлеб на противень и поставьте в духовку на 10 минут при 220 С.

Первые 10 минут с водяным куполом. Затем баню убираем и еще минут 15-20. Ориентируйтесь на цвет.

8. Второй хлеб переложите на сковороду и готовьте 10 минут под крышкой на очень медленном огне с одной стороны, затем еще 15 минут с другой.

Хлеб получится очень вкусными и ароматным!

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