Как приготовить хлеб чиабатта в домашних условиях: простой рецепт
Хлеб – один из самых востребованных продуктов, который едят практически все. Его можно готовить дома из минимального количества ингредиентов и даже без муки, а также существует очень много видео и альтернатив хлебу, например блины, пицца, пироги, вареники, зразы, пельмени, а также булки и пирожки.
Фудэксперт Светлана Левицкая поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении хлеба – чиабатта, который будет просто идеальным для бутербродов.
Секреты от кулинара:
1. Секрет крупных дырочек в чиабатте – "сильная" мука с содержанием белка в районе 12 граммов и особый вид складирования и выстаивания.
2. Готовить такой хлеб не сложно, просто долго. Если есть возможность и вдохновение регулярно ходить и складывать тесто – можете приступать.
Ингредиенты:
Мука – 425 г
Вода комнатной температуры – 325 мл
Дрожжи – 10 г (сухие – 3 г)
Соль – 1 ч. л.
Масло растительное – 40 мл
Способ приготовления:
1. Налейте в миску воду, добавьте дрожжи, тщательно перемешайте, добавьте соль, растительное масло и муку, все хорошо перемешайте. Тесто должно быть липким и жидким.
2. Смажьте вторую миску растительным маслом, туда переложите тесто, накройте пищевой пленкой или миской на 30 минут, чтобы оно подошло.
3. После влажной рукой сверните его в 4 сторон и снова отставьте на 30 минут подходить, важно – так нужно сделать 4 раза.
4. После этого из готового теста сделайте шар и снова оставьте подходить на целых 2 часа.
5. Посыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и разделите его на две части.
6. Сформируйте руками два хлеба, один длинный – для приготовления в духовке, второй круглый – для приготовления на сковороде. После этого дайте им постоять еще 20 минут и толко после можно запекать.
7. Переложите один хлеб на противень и поставьте в духовку на 10 минут при 220 С.
Первые 10 минут с водяным куполом. Затем баню убираем и еще минут 15-20. Ориентируйтесь на цвет.
8. Второй хлеб переложите на сковороду и готовьте 10 минут под крышкой на очень медленном огне с одной стороны, затем еще 15 минут с другой.
Хлеб получится очень вкусными и ароматным!
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