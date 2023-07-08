Как приготовить холодный борщ со свеклой: вкуснее окрошки
Холодный борщ, или холодник – это отличная альтернатива окрошке. Он готовится на основе мяса, отварных и свежих овощей, зелени и яиц. Заправляют первое блюдо кефиром, водой или бульоном.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом холодного борща со свеклой.
Ингредиенты:
- куриное бедро – 150 г
- свекла – 300 г
- огурец – 200 г
- яйца – 3 шт
- зелень
- кефир – 300 мл
- горчица – 10 г
- соль, перец
- вода\бульон – 350-450 г
Способ приготовления:
1. Заранее отварить отдельно куриное бедро, свеклу и яйца.
2. В готовом виде порезать филе кубиками, свеклу – соломкой, два яйца – кубиками, одно оставить для подачи.
3. Порезать огурец кубиками, измельчить зеленый лук.
4. Смешать все подготовленные ингредиенты: мясо, свеклу, яйца, огурец, зелень. Залить все кефиром, добавить горчицу, специи и воду. Перемешать. Приятного аппетита!
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