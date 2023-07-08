Холодный борщ, или холодник – это отличная альтернатива окрошке. Он готовится на основе мяса, отварных и свежих овощей, зелени и яиц. Заправляют первое блюдо кефиром, водой или бульоном.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом холодного борща со свеклой.

Ингредиенты:

куриное бедро – 150 г

свекла – 300 г

огурец – 200 г

яйца – 3 шт

зелень

кефир – 300 мл

горчица – 10 г

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соль, перец

вода\бульон – 350-450 г

Способ приготовления:

1. Заранее отварить отдельно куриное бедро, свеклу и яйца.

2. В готовом виде порезать филе кубиками, свеклу – соломкой, два яйца – кубиками, одно оставить для подачи.

3. Порезать огурец кубиками, измельчить зеленый лук.

4. Смешать все подготовленные ингредиенты: мясо, свеклу, яйца, огурец, зелень. Залить все кефиром, добавить горчицу, специи и воду. Перемешать. Приятного аппетита!

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