Холодный борщ – это идеальное блюдо в летнюю жару и отличная альтернатива привычной окрошке. Такое блюдо традиционно готовят на основе мясного бульона, дополняя свежими овощами и специями.

Шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом холодного свекольного борща с курицей.

Ингредиенты на 3 больших порции:

свекла – 2 шт

огурец – 1 шт

яйца – 3 шт

куриный бульон – 500 мл

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куриное бедро – 1 шт

зеленый лук, петрушка, укроп

горчица нежная – 2 ч. л.

сок 1\3 лимона

сметана 25% – 150-180 г

соль

Способ приготовления:

1. Сначала нужно отварить бульон из куриного бедра.

2. Параллельно нужно отварить яйца в крутую, в готовом виде почистить их.

3. Свеклу запечь в духовке до готовности, почистить и порезать.

4. Вареные желтки нужно смешать с солью, сметаной и горчицей. Получившуюся массу смешать с бульоном и запеченной свеклой. Все взбить блендером до однородной массы.

5. Получившуюся массу дополнить лимонным соком, солью и горчицей. Охладить все в холодильнике.

6. Тем временем курицу, редис, огурец и белки порезать полусоломкой, зелень измельчить.

7. В тарелку выложить белок, курицу, редис, огурец и зелень. Вылить холодный борщ. Приятного аппетита!

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