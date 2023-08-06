Как приготовить холодный свекольный борщ: вкуснее окрошки
Холодный борщ – это идеальное блюдо в летнюю жару и отличная альтернатива привычной окрошке. Такое блюдо традиционно готовят на основе мясного бульона, дополняя свежими овощами и специями.
Шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом холодного свекольного борща с курицей.
Ингредиенты на 3 больших порции:
- свекла – 2 шт
- огурец – 1 шт
- яйца – 3 шт
- куриный бульон – 500 мл
- куриное бедро – 1 шт
- зеленый лук, петрушка, укроп
- горчица нежная – 2 ч. л.
- сок 1\3 лимона
- сметана 25% – 150-180 г
- соль
Способ приготовления:
1. Сначала нужно отварить бульон из куриного бедра.
2. Параллельно нужно отварить яйца в крутую, в готовом виде почистить их.
3. Свеклу запечь в духовке до готовности, почистить и порезать.
4. Вареные желтки нужно смешать с солью, сметаной и горчицей. Получившуюся массу смешать с бульоном и запеченной свеклой. Все взбить блендером до однородной массы.
5. Получившуюся массу дополнить лимонным соком, солью и горчицей. Охладить все в холодильнике.
6. Тем временем курицу, редис, огурец и белки порезать полусоломкой, зелень измельчить.
7. В тарелку выложить белок, курицу, редис, огурец и зелень. Вылить холодный борщ. Приятного аппетита!
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