Такое блюдо все привыкли есть в заведениях быстрого питания. Но гораздо полезнее и безопаснее приготовить его в домашних условиях. Речь идет о хот-доге. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать блюдо на обед.

Идея приготовления домашних хот-догов на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Особенно понравится детям.

Ингредиенты на 5 хот-догов:

колбаски гриль

лук – 3 шт

сахар – 1 ст.л.

маринованные огурцы – 3 шт

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сыр тертый – 150 г

горчица

кетчуп

Ингредиенты для творожного соуса:

сливочное масло – 20 г

мука – 20 г

молоко – 200 мл

тертый сыр – 150 г

чеснок гранулированный

Ингредиенты для подачи (по желанию):

маринованный красный лук

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Чтобы колбаски хорошо внутри приготовились, сначала их нужно обжарить на воде (200 мл), на большом огне без крышки, пока не выкипит вся вода (10 мин, то есть по 5 мин с каждой стороны). Сделай шпажкой несколько проколов, чтобы в процессе жарки колбаски не лопнули.

2. Добавить масло для жарки и еще по 3 минуты с каждой стороны пожарить в румяную корочку.

3. На этой же сковороде обжарить мелко нарезанный лук до мягкости и полупрозрачности, добавить столовую ложку сахара и постоянно помешивая обжарить еще несколько минут до карамельного оттенка.

4. Натереть сыр, порезать мелко соленые огурцы.

5. В маленькой кастрюльке на маленьком огне растопи сливочное масло, добавить к нему муку, перемешай до однородности.

6. Затем добавить молоко постепенно, помешивая венчиком.

7. Добавить гранулированный чеснок и варить до легкого загустения.

8. Добавить натертый сыр и перемешать венчиком до однородности.

9. Булочки для хот-догов разрезать пополам, но не до конца.

10. Выложить сначала творожный соус, далее колбаска, жареный лучок, соленые огурцы, горчица, кетчуп, тертый сыр.

11. Выпекай хот-доги в разогретой до 200 градусов духовке, пока сыр не расплавится (15 минут).

12. Украсить по желанию.

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