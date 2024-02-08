Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
303
Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда

Такое блюдо все привыкли есть в заведениях быстрого питания. Но гораздо полезнее и безопаснее приготовить его в домашних условиях. Речь идет о хот-доге. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать блюдо на обед.

Идея приготовления домашних хот-догов на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Особенно понравится детям.

Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты на 5 хот-догов:

  • колбаски гриль
  • лук – 3 шт
  • сахар – 1 ст.л.
  • маринованные огурцы – 3 шт
Видео дня
  • сыр тертый – 150 г
  • горчица
  • кетчуп

Ингредиенты для творожного соуса:

  • сливочное масло – 20 г
  • мука – 20 г
  • молоко – 200 мл
  • тертый сыр – 150 г
  • чеснок гранулированный

Ингредиенты для подачи (по желанию):

  • маринованный красный лук
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда

1. Чтобы колбаски хорошо внутри приготовились, сначала их нужно обжарить на воде (200 мл), на большом огне без крышки, пока не выкипит вся вода (10 мин, то есть по 5 мин с каждой стороны). Сделай шпажкой несколько проколов, чтобы в процессе жарки колбаски не лопнули.

2. Добавить масло для жарки и еще по 3 минуты с каждой стороны пожарить в румяную корочку.

Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда

3. На этой же сковороде обжарить мелко нарезанный лук до мягкости и полупрозрачности, добавить столовую ложку сахара и постоянно помешивая обжарить еще несколько минут до карамельного оттенка.

4. Натереть сыр, порезать мелко соленые огурцы.

Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда

5. В маленькой кастрюльке на маленьком огне растопи сливочное масло, добавить к нему муку, перемешай до однородности.

6. Затем добавить молоко постепенно, помешивая венчиком.

7. Добавить гранулированный чеснок и варить до легкого загустения.

Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда

8. Добавить натертый сыр и перемешать венчиком до однородности.

9. Булочки для хот-догов разрезать пополам, но не до конца.

10. Выложить сначала творожный соус, далее колбаска, жареный лучок, соленые огурцы, горчица, кетчуп, тертый сыр.

Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда

11. Выпекай хот-доги в разогретой до 200 градусов духовке, пока сыр не расплавится (15 минут).

12. Украсить по желанию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты