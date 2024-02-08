Как приготовить хот-доги в домашних условиях: идеальное блюдо для обеда
Такое блюдо все привыкли есть в заведениях быстрого питания. Но гораздо полезнее и безопаснее приготовить его в домашних условиях. Речь идет о хот-доге. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать блюдо на обед.
Идея приготовления домашних хот-догов на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Особенно понравится детям.
Ингредиенты на 5 хот-догов:
- колбаски гриль
- лук – 3 шт
- сахар – 1 ст.л.
- маринованные огурцы – 3 шт
- сыр тертый – 150 г
- горчица
- кетчуп
Ингредиенты для творожного соуса:
- сливочное масло – 20 г
- мука – 20 г
- молоко – 200 мл
- тертый сыр – 150 г
- чеснок гранулированный
Ингредиенты для подачи (по желанию):
- маринованный красный лук
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Чтобы колбаски хорошо внутри приготовились, сначала их нужно обжарить на воде (200 мл), на большом огне без крышки, пока не выкипит вся вода (10 мин, то есть по 5 мин с каждой стороны). Сделай шпажкой несколько проколов, чтобы в процессе жарки колбаски не лопнули.
2. Добавить масло для жарки и еще по 3 минуты с каждой стороны пожарить в румяную корочку.
3. На этой же сковороде обжарить мелко нарезанный лук до мягкости и полупрозрачности, добавить столовую ложку сахара и постоянно помешивая обжарить еще несколько минут до карамельного оттенка.
4. Натереть сыр, порезать мелко соленые огурцы.
5. В маленькой кастрюльке на маленьком огне растопи сливочное масло, добавить к нему муку, перемешай до однородности.
6. Затем добавить молоко постепенно, помешивая венчиком.
7. Добавить гранулированный чеснок и варить до легкого загустения.
8. Добавить натертый сыр и перемешать венчиком до однородности.
9. Булочки для хот-догов разрезать пополам, но не до конца.
10. Выложить сначала творожный соус, далее колбаска, жареный лучок, соленые огурцы, горчица, кетчуп, тертый сыр.
11. Выпекай хот-доги в разогретой до 200 градусов духовке, пока сыр не расплавится (15 минут).
12. Украсить по желанию.
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