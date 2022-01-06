Как приготовить хрустящие бельгийские вафли: секреты от Марички Падалко

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить хрустящие бельгийские вафли: секреты от Марички Падалко

В последнее время вкусные и хрустящие вафли становятся все более популярными. Все потому, что их можно готовить как в виде сладкого завтрака или перекуса, или как основной прием пищи с соленой начинкой. Это нереально вкусное лакомство, которое с легкостью можно приготовить у себя на кухне.

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко поделилась рецептом хрустящих бельгийских вафель. Опубликовано в Instagram.

Бельгийские вафли на завтрак или перекус

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт

  • сахар – 150 г

  • сливочное масло – 180 г

  • молоко – 200 мл

  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.

  • мука – 300 г

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Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром.

2. Добавить растопленное масло.

3. Постепенно налить молоко.

Тесто для вафель

4. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать.

5. Выпекать вафли в вафельнице.

Несколько советов от телеведущей:

  • Перед выпеканием лучше не смазывать вафельные панели растительным маслом – такой рецепт содержит в себе уже достаточное количество растопленного сливочного масла.

  • В процессе выпечки периодически переворачивать вафли. Таким образом они получаются более равномерными с виду.

Вафли со сладкими начинками

  • Плотность теста зависит от консистенции масла: хорошо растопленное или не очень. В целом, если тесто получилось густым, не нужно наливать его слишком много в форму, иначе – в процессе выпечки оно начнет таять и вылезет за пределы формы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить соленые вафли с полезными начинками, которые понравятся даже детям.

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