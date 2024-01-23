Как приготовить хрустящие куриные крылышки: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить хрустящие куриные крылышки: делимся секретами приготовления

Куриные крылышки можно запекать в духовке с овощами, соусами. Еще их можно готовить на гриле и подавать со свежими овощами.

Хрустящие куриные крылышки

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусных, запеченных куриных крылышек со специями и томатным соусом.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 1 кг
  • Соль, черный перец
  • Мука – 2 ст. л.
  • Томатный соус – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Винный оцет 6% – 1 ч. л. (можно использовать сок лимона)
  • Кунжут – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Крылышки просушите от влаги бумажным полотенцем, посолите и поперчите, оставьте на 20 минут.

Крылышки со специями

2. Посыпьте мукой и хорошо перемешайте, чтобы часть муки осталась на крыльях.

Крылья в муке

3. В духовке выпекайте 45-50 минут при 200 С, один раз переверните, когда одна сторона станет румяной.

Сколько запекать крылья

4. Соус: смешайте винный уксус, томатную пасту, мед, чеснок. 

Соус для блюда

4. Смешайте с соусом и подавайте!

Готовые крылышки

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