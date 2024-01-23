Куриные крылышки можно запекать в духовке с овощами, соусами. Еще их можно готовить на гриле и подавать со свежими овощами.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусных, запеченных куриных крылышек со специями и томатным соусом.

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Ингредиенты:

Куриные крылья – 1 кг

Соль, черный перец

Мука – 2 ст. л.

Томатный соус – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зуб.

Растительное масло – 1 ст. л.

Винный оцет 6% – 1 ч. л. (можно использовать сок лимона)

Кунжут – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Крылышки просушите от влаги бумажным полотенцем, посолите и поперчите, оставьте на 20 минут.

2. Посыпьте мукой и хорошо перемешайте, чтобы часть муки осталась на крыльях.

3. В духовке выпекайте 45-50 минут при 200 С, один раз переверните, когда одна сторона станет румяной.

4. Соус: смешайте винный уксус, томатную пасту, мед, чеснок.

4. Смешайте с соусом и подавайте!

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