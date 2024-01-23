Как приготовить хрустящие куриные крылышки: делимся секретами приготовления
Куриные крылышки можно запекать в духовке с овощами, соусами. Еще их можно готовить на гриле и подавать со свежими овощами.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусных, запеченных куриных крылышек со специями и томатным соусом.
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Ингредиенты:
- Куриные крылья – 1 кг
- Соль, черный перец
- Мука – 2 ст. л.
- Томатный соус – 2 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Винный оцет 6% – 1 ч. л. (можно использовать сок лимона)
- Кунжут – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Крылышки просушите от влаги бумажным полотенцем, посолите и поперчите, оставьте на 20 минут.
2. Посыпьте мукой и хорошо перемешайте, чтобы часть муки осталась на крыльях.
3. В духовке выпекайте 45-50 минут при 200 С, один раз переверните, когда одна сторона станет румяной.
4. Соус: смешайте винный уксус, томатную пасту, мед, чеснок.
4. Смешайте с соусом и подавайте!
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