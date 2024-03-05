Если вы хотите приготовить к чаю очень вкусный и безопасный десерт, идеальным вариантом будут хрустящие рогалики. Самое важное – сделать удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящими, вкусными рогаликами к чаю, в тесто для которых нужно добавить только растопленное сливочное масло.

Ингредиенты:

100 мл теплого молока

70 г сахара, ваниль

7 г сухих дрожжей

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2 яйца

200 г растопленного масла

500-550 г муки

Начинка:

густое варенье/повидло, маковая начинка, сахар и корица

1 яйцо для смазки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар, перемешайте. После всыпьте муку, яйца, масло и перемешайте. Тесто, оно должно быть гладкое и не липнуть к рукам, оставляем на 1,5-2 часа подойти.

2. Готовое тесто разделите на 6 равных частей, из каждой формируйте шарик и раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разрежьте на 16 равных частей, выложите немного начинки, и сверните в рогалики.

3. Сформированные рогалики выложите на пергамент, оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.

4. Выпекайте рогалики при 190 градусах 13-15 минут.

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