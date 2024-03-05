Как приготовить хрустящие рогалики за 15 минут: рецепт самого удачного теста
Если вы хотите приготовить к чаю очень вкусный и безопасный десерт, идеальным вариантом будут хрустящие рогалики. Самое важное – сделать удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящими, вкусными рогаликами к чаю, в тесто для которых нужно добавить только растопленное сливочное масло.
Ингредиенты:
- 100 мл теплого молока
- 70 г сахара, ваниль
- 7 г сухих дрожжей
- 2 яйца
- 200 г растопленного масла
- 500-550 г муки
Начинка:
- густое варенье/повидло, маковая начинка, сахар и корица
- 1 яйцо для смазки
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар, перемешайте. После всыпьте муку, яйца, масло и перемешайте. Тесто, оно должно быть гладкое и не липнуть к рукам, оставляем на 1,5-2 часа подойти.
2. Готовое тесто разделите на 6 равных частей, из каждой формируйте шарик и раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разрежьте на 16 равных частей, выложите немного начинки, и сверните в рогалики.
3. Сформированные рогалики выложите на пергамент, оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.
4. Выпекайте рогалики при 190 градусах 13-15 минут.
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