Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов
Сочная сезонная клубника – это идеальная основа для приготовления вкусных десертов. Например, хрустящей галеты. Для нее только нужно очень простое тесто, с которым вы справитесь за считанные минуты.
Идея приготовления хрустящей галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. С ягодой идеально сочетается крем-сыр.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сливочное масло (холодное) – 80 г
- сахар – 2 ст.л.
- соль – щепотка
- яйцо – 1 шт.
- холодная вода – 1 ст л
Ингредиенты для начинки:
- крем-творог – 150 г
- сахар – 2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- клубника
Способ приготовления:
1. Перетереть муку, сахар, соль и сливочное масло в крошку (можно это сделать блендером, можно руками).
2. Добавить яйцо, воду.
3. Замешать мягкое тесто.
4. Завернуть в пленку.
5. Оставить в холодильнике на 30 минут.
6. Добавить в крем-сыр сахар и крахмал, хорошо перемешать.
7. Клубнику нарезать пластинками.
8. Выложить тесто на пергаментную бумагу, на которой будет выпекаться галета.
9. Раскатать толщиной 0,5 см.
10. Смазать крем-сыром, не доходя до краев на 3 см, выложить клубнику.
11. Завернуть края.
12. По желанию посыпать миндальными хлопьями.
13. Выпекать при температуре 180 градусов 45-40 минут.
14. Даем остыть.
15. Посыпать сахарной пудрой.
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