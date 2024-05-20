Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

Сочная сезонная клубника – это идеальная основа для приготовления вкусных десертов. Например, хрустящей галеты. Для нее только нужно очень простое тесто, с которым вы справитесь за считанные минуты.

Идея приготовления хрустящей галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. С ягодой идеально сочетается крем-сыр.

Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г
  • сливочное масло (холодное) – 80 г
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  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – щепотка
  • яйцо – 1 шт.
  • холодная вода – 1 ст л

Ингредиенты для начинки:

  • крем-творог – 150 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • клубника

Способ приготовления:

Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

1. Перетереть муку, сахар, соль и сливочное масло в крошку (можно это сделать блендером, можно руками).

2. Добавить яйцо, воду.

Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

3. Замешать мягкое тесто.

4. Завернуть в пленку.

5. Оставить в холодильнике на 30 минут.

Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

6. Добавить в крем-сыр сахар и крахмал, хорошо перемешать.

7. Клубнику нарезать пластинками.

8. Выложить тесто на пергаментную бумагу, на которой будет выпекаться галета.

Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

9. Раскатать толщиной 0,5 см.

10. Смазать крем-сыром, не доходя до краев на 3 см, выложить клубнику.

11. Завернуть края.

Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

12. По желанию посыпать миндальными хлопьями.

13. Выпекать при температуре 180 градусов 45-40 минут.

Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

14. Даем остыть.

15. Посыпать сахарной пудрой.

Как приготовить хрустящую сезонную галету с сочной клубникой: лучше любых тортов

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