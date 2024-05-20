Сочная сезонная клубника – это идеальная основа для приготовления вкусных десертов. Например, хрустящей галеты. Для нее только нужно очень простое тесто, с которым вы справитесь за считанные минуты.

Идея приготовления хрустящей галеты с клубникой опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. С ягодой идеально сочетается крем-сыр.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сливочное масло (холодное) – 80 г

Видео дня

сахар – 2 ст.л.

соль – щепотка

яйцо – 1 шт.

холодная вода – 1 ст л

Ингредиенты для начинки:

крем-творог – 150 г

сахар – 2 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

клубника

Способ приготовления:

1. Перетереть муку, сахар, соль и сливочное масло в крошку (можно это сделать блендером, можно руками).

2. Добавить яйцо, воду.

3. Замешать мягкое тесто.

4. Завернуть в пленку.

5. Оставить в холодильнике на 30 минут.

6. Добавить в крем-сыр сахар и крахмал, хорошо перемешать.

7. Клубнику нарезать пластинками.

8. Выложить тесто на пергаментную бумагу, на которой будет выпекаться галета.

9. Раскатать толщиной 0,5 см.

10. Смазать крем-сыром, не доходя до краев на 3 см, выложить клубнику.

11. Завернуть края.

12. По желанию посыпать миндальными хлопьями.

13. Выпекать при температуре 180 градусов 45-40 минут.

14. Даем остыть.

15. Посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: