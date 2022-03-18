Как приготовить хумус из нута и свеклы: рецепт закуски, намазки и соуса одновременно

Хумус – это полезная холодная закуска, главным ингредиентом которой является нут. Рецепт также можно дополнить и свеклой – это сделает блюдо в разы питательным и вкусным. Хумус готовится еще проще, чем картофельное пюре, а в результате получается закуска, намазка на бутерброды и соус одновременно.

Рецептом свекольного хумуса поделился украинский шеф-повар Сергей Поканевич (sergeypokanevich) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

нут – 200 г

свекла – 2 шт (200 г)

лук – 1 шт

соль – 2 щепотки

кунжутная паста Тахини – 1 ст. л.

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перец острый чили – по вкусу

зира – 1 щепотка

растительное масло 70 мл

Способ приготовления:

1. Нут предварительно замочить в холодной воде примерно на 8 часов. Отварить до мягкости.

2. Свеклу посолить, полить маслом, замотать в фольгу и запечь в духовке при температуре 180 градусов 1-1,2 часа. Можно отварить в подсоленной воде.

3. Порезать и обжарить лук до мягкости.

4. Свеклу очистить.

5. Нут посолить, добавить кунжутную пасту, перец чили, масло, зиру и свеклу. Взбить блендером.

6. Добавить лук и перемешать.

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