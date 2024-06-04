Как приготовить идеальную гречку с курицей в одной сковородке: рецепт от известного фудблогера
Когда нет времени на приготовление сложных блюд, хозяйки обращаются к старым проверенным рецептам. Благодаря им можно за небольшой промежуток времени и без дополнительного труда приготовить вкусное блюдо, которое точно понравится всем.
Рецептом одного из таких блюд поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить в одной сковородке курицу и гречку, которые идеально подойдут к обеду или ужину.
Ингредиенты
- Куриные ножки – 5 шт
- Соль
- Перец
- Лук – 1-2 шт
- Морковь – 1 шт
- Перец сладкий – 1 шт
- Гречка – 1 стакан
- Бульон или вода – 3 стакана
- Петрушка сушеная
- Чеснок – 1 шт
- Лавровое письмо
- Свежая зелень
Способ приготовления
1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон. И отложить в сторону.
2. Лук порезать пол кольцами, морковь – кубиком. И обжарить на той же сковороде несколько минут.
3. Перец порезать кубиком и добавить в сковороду. Обжарить.
4. Добавить в овощи гречку, перемешать и обжарить в течение минуты.
5. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем окунуть туда разрезанный пополам неочищенный чеснок.
6. Накрыть крышкой и тушить около 15 мин до готовности.
7. В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень.
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