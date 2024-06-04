Когда нет времени на приготовление сложных блюд, хозяйки обращаются к старым проверенным рецептам. Благодаря им можно за небольшой промежуток времени и без дополнительного труда приготовить вкусное блюдо, которое точно понравится всем.

Рецептом одного из таких блюд поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить в одной сковородке курицу и гречку, которые идеально подойдут к обеду или ужину.

Ингредиенты

Куриные ножки – 5 шт

Соль

Перец

Лук – 1-2 шт

Морковь – 1 шт

Перец сладкий – 1 шт

Гречка – 1 стакан

Бульон или вода – 3 стакана

Петрушка сушеная

Чеснок – 1 шт

Лавровое письмо

Свежая зелень

Способ приготовления

1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон. И отложить в сторону.

2. Лук порезать пол кольцами, морковь – кубиком. И обжарить на той же сковороде несколько минут.

3. Перец порезать кубиком и добавить в сковороду. Обжарить.

4. Добавить в овощи гречку, перемешать и обжарить в течение минуты.

5. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем окунуть туда разрезанный пополам неочищенный чеснок.

6. Накрыть крышкой и тушить около 15 мин до готовности.

7. В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень.

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