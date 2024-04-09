Идеальная паска готовится именно из дрожжевого теста. А для того, чтобы оно поднялось и получилось пышным – нужно сделать хорошую опару. Также очень важно соблюдать правильную технологию замешивания.

Идеей приготовления идеальной дрожжевой паски поделилась фудблогер Ирина Загорская (irynazagorska) в Instagram. Тесто не вылезает из формы.

Ингредиенты:

цукаты и сухофрукты – 200 г

ром для сухофруктов – 150 г

Опара:

молоко – 200 мл

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дрожжи – 12 г живых (или 5 г сухих)

мука – 70 г

сахар – 50 г

Ингредиенты для опары:

желтки – 5 шт.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 пачка

цедра 1 апельсина

щепотка соли

куркума – 1 ч.л.

мука – 400 г

мягкое сливочное масло – 70 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить начинку. Сухофрукты замочить в роме минимум на ночь. Цукаты можно не замачивать.

2. Для опары соединить теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на час.

3. За это время опара увеличится в 2-3 раза и на ней появится пенная шапочка.

4. Для теста в опару добавить желтки, сахар, ванильный сахар, цедру, куркуму, соль и масло. Перемешать.

5. Просеять муку, замесить тесто и вымешивать в течение 15-25 минут. Сначала тесто будет довольно жидкое – это нормально, по мере вымешивания в нем начнет развиваться глютен (клейковина), и оно перестанет липнуть к рукам, станет однородным, эластичным и нежным.

6. Если замешивать тесто с помощью миксера – время замеса уменьшается вдвое.

7. Важно вымешивать тесто в глубоком сосуде, ведь оно увеличится в объеме после того, как постоит.

8. Накрыть тесто плёнкой и поставить в теплое место на 2-3 часа.

9. Из замоченных сухофруктов слить лишний ром, перемешать их с 1-2 ст.л. муки (так они равномерно распределятся в тесте).

10. Готовое тесто помять руками, добавить сухофрукты, цукать и хорошо перемешать.

11. Разложить порции теста по формочкам, заполняя их на ⅓ – не больше.

12. Формы поставить на противень, накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте на 2-3 часа.

13. Духовку разогреть до 170 градусов.

14. Выпекать паски примерно 40 минут.

15. Если верх зарумянится гораздо раньше – можно накрыть ремень фольгой.

16. Проверить готовность зубочисткой – она должна быть сухой.

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