Как приготовить идеальную дрожжевую паску: тесто точно подойдет и будет очень пышным
Идеальная паска готовится именно из дрожжевого теста. А для того, чтобы оно поднялось и получилось пышным – нужно сделать хорошую опару. Также очень важно соблюдать правильную технологию замешивания.
Идеей приготовления идеальной дрожжевой паски поделилась фудблогер Ирина Загорская (irynazagorska) в Instagram. Тесто не вылезает из формы.
Ингредиенты:
- цукаты и сухофрукты – 200 г
- ром для сухофруктов – 150 г
Опара:
- молоко – 200 мл
- дрожжи – 12 г живых (или 5 г сухих)
- мука – 70 г
- сахар – 50 г
Ингредиенты для опары:
- желтки – 5 шт.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 пачка
- цедра 1 апельсина
- щепотка соли
- куркума – 1 ч.л.
- мука – 400 г
- мягкое сливочное масло – 70 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить начинку. Сухофрукты замочить в роме минимум на ночь. Цукаты можно не замачивать.
2. Для опары соединить теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на час.
3. За это время опара увеличится в 2-3 раза и на ней появится пенная шапочка.
4. Для теста в опару добавить желтки, сахар, ванильный сахар, цедру, куркуму, соль и масло. Перемешать.
5. Просеять муку, замесить тесто и вымешивать в течение 15-25 минут. Сначала тесто будет довольно жидкое – это нормально, по мере вымешивания в нем начнет развиваться глютен (клейковина), и оно перестанет липнуть к рукам, станет однородным, эластичным и нежным.
6. Если замешивать тесто с помощью миксера – время замеса уменьшается вдвое.
7. Важно вымешивать тесто в глубоком сосуде, ведь оно увеличится в объеме после того, как постоит.
8. Накрыть тесто плёнкой и поставить в теплое место на 2-3 часа.
9. Из замоченных сухофруктов слить лишний ром, перемешать их с 1-2 ст.л. муки (так они равномерно распределятся в тесте).
10. Готовое тесто помять руками, добавить сухофрукты, цукать и хорошо перемешать.
11. Разложить порции теста по формочкам, заполняя их на ⅓ – не больше.
12. Формы поставить на противень, накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте на 2-3 часа.
13. Духовку разогреть до 170 градусов.
14. Выпекать паски примерно 40 минут.
15. Если верх зарумянится гораздо раньше – можно накрыть ремень фольгой.
16. Проверить готовность зубочисткой – она должна быть сухой.
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