Для того, чтобы запеченная в духовке курица была вкусная и выглядела хорошо, не достаточно просто использовать маринад. Это правильно приготовленное основное блюдо должно быть сочным внутри и иметь хрустящую корочку.

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Как приготовить именно такую курицу в духовке, рассказал в Х доктор Нди МуВенда. Все, что вам понадобится – это курица, много зубочисток и маринад из самых простых ингредиентов.

Для начала он взял курицу и воткнул в нее зубочистки. После этого поместил птицу в сковородку, наполненную маслом так, чтобы курица была погружена в нее до половины и обжарила по одной минуте с каждой стороны. Теперь самое время вынуть зубочистку.

Далее он смешал две столовых ложки белого уксуса с чайной ложкой соли за полученной смесью смазал курицу. Теперь пора смешать 50 мл соевого соуса с 1 ч.л. хлопьев чили и орегано, чесночным порошком и сладкой паприкой.

Теперь выкладываем на застеленный пергаментом противень нарезанные картофель, лук, томаты, кабачки и зелень. Добавляем соль, любимые специи и растительное масло. Сверху выкладываем решетку и курицу. Выпекаем при 180 градусах в течение 1 часа.

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