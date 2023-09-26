Как приготовить идеальную начинку для блинчиков?

Виктория Жмайло
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить идеальную начинку для блинчиков?

Кисломолочная начинка – это нежная, кремовая текстура, которая хорошо сочетается с тонкими блинчиками. Она также имеет длительный срок хранения, что является весьма важным нюансом при приготовлении крема.

Как приготовить идеальную начинку для блинчиков?

Идея приготовления кисломолочной начинки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан с ником @katarina_movchan в Instagram.

Как приготовить идеальную начинку для блинчиков?
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Ингредиенты:

  • кисломолочный творог –600г.
  • изюм – 200г.
  • яйца – 2шт.
  • сахар – 4ст.л
  • ванильный сахар – 5 г.
  • а сливочное масло, чтобы щедро смазать форму и блинчики сверху.

Способ приготовления:

  1. Сыр протираем через сито.
  2. Изюм на 5 минут замочить в кипятке, а затем несколько раз хорошо промыть водой.
  3. Описание:
  4. Нагреть духовку до 180 градусов.
  5. Описание:
  6. Описание:
  7. Запекать 20–30 минут и смаковать вкуснейшими налистниками в мире.

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