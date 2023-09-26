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Как приготовить идеальную начинку для блинчиков?
Кисломолочная начинка – это нежная, кремовая текстура, которая хорошо сочетается с тонкими блинчиками. Она также имеет длительный срок хранения, что является весьма важным нюансом при приготовлении крема.
Идея приготовления кисломолочной начинки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан с ником @katarina_movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог –600г.
- изюм – 200г.
- яйца – 2шт.
- сахар – 4ст.л
- ванильный сахар – 5 г.
- а сливочное масло, чтобы щедро смазать форму и блинчики сверху.
Способ приготовления:
- Сыр протираем через сито.
- Изюм на 5 минут замочить в кипятке, а затем несколько раз хорошо промыть водой.
- Описание:
- Нагреть духовку до 180 градусов.
- Описание:
- Описание:
- Запекать 20–30 минут и смаковать вкуснейшими налистниками в мире.
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