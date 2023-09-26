Кисломолочная начинка – это нежная, кремовая текстура, которая хорошо сочетается с тонкими блинчиками. Она также имеет длительный срок хранения, что является весьма важным нюансом при приготовлении крема.

Идея приготовления кисломолочной начинки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан с ником @katarina_movchan в Instagram.

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Ингредиенты:

кисломолочный творог –600г.

изюм – 200г.

яйца – 2шт.

сахар – 4ст.л

ванильный сахар – 5 г.

а сливочное масло, чтобы щедро смазать форму и блинчики сверху.

Способ приготовления:

Сыр протираем через сито. Изюм на 5 минут замочить в кипятке, а затем несколько раз хорошо промыть водой. Описание: Нагреть духовку до 180 градусов. Описание: Описание: Запекать 20–30 минут и смаковать вкуснейшими налистниками в мире.

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