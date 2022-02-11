Как приготовить идеальные деруны и при чем здесь сыр

Деруны идеальны по своей сути. Глобально им никакого креатива не нужно. Но что мне делать, когда чешется что-то изменить. С одной стороны, я не имею права трогать то, что сам бог сделал непревзойденным. Но, с другой стороны, я знаю маленький небесный секрет.

Есть только один способ улучшить идеальное и не нарушить законы Господни. Добавить сыр. Так вот, я взял деруны и укрыл их тонким сырным слоем. И это сделало бааам во рту.

Вдруг вы не знаете, как приготовить хорошие деруны, то оставляю вам рецепт. Это изи.

3 картофеля и 1 лук натираете на терке и если есть много жидкости, то сжимаете и сливаете. Я здесь теркой не насилую свои руки и запихиваю все в блендер перетираться. Вы по этой части решайте сами, потому что структура, как говорится, меняется.

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В картофель, который вы уже лишили лишней жидкости, добавляете яйцо, 2 столовые ложки муки и соль с перцем. Жарите с обеих сторон, покрываете сыром и получаете первую в истории человечества идеальность, которая стала еще более идеальной.

Сметана – по вашему усмотрению. Цьом.