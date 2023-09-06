Идеальное мясное блюдо для обеда – это отбивные. Лучше всего их готовить в кляре. Изделия получаются очень сочными и нежными. Очень вкусно их подать с рассыпчатым рисом.

Идея приготовления отбивных с рисом на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Дьордяй (_hotujemo_smachno_) в Instagram. Очень важно погружать мясо в яйцо дважды.

Способ приготовления отбивных:

1. Мясо отбиваем, придаем форму прямоугольника и маринуем (соль, черный перец и паприка).

Видео дня

2. Далее панируем. Сначала в муке, затем в яйцах и в конце в сухарях. Перед тем, как жарить еще раз погружаем в яйцо и обжариваем.

3. Огонь производим средний, чтобы мясо хорошо приготовилось.

Способ приготовления рисового гарнира:

1. Рис промываем.

2. На растительном масле обжариваем лук с морковью, добавляем рис, немного прогреваем на растительном масле, чтобы масло впиталось в рис и только потом добавляем горячую воду.

3. На стакан риса – полтора стакана воды. Солим и накрываем крышкой (по желанию можно добавить куркуму).

4. Как только все закипает – перемешиваем, убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и не трогаем до полного испарения воды.

5. После выключаем огонь и оставляем так минут 10-15, затем перемешиваем.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: