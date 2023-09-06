Как приготовить идеальные отбивные в кляре: вариант сытного обеда
Идеальное мясное блюдо для обеда – это отбивные. Лучше всего их готовить в кляре. Изделия получаются очень сочными и нежными. Очень вкусно их подать с рассыпчатым рисом.
Идея приготовления отбивных с рисом на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Дьордяй (_hotujemo_smachno_) в Instagram. Очень важно погружать мясо в яйцо дважды.
Способ приготовления отбивных:
1. Мясо отбиваем, придаем форму прямоугольника и маринуем (соль, черный перец и паприка).
2. Далее панируем. Сначала в муке, затем в яйцах и в конце в сухарях. Перед тем, как жарить еще раз погружаем в яйцо и обжариваем.
3. Огонь производим средний, чтобы мясо хорошо приготовилось.
Способ приготовления рисового гарнира:
1. Рис промываем.
2. На растительном масле обжариваем лук с морковью, добавляем рис, немного прогреваем на растительном масле, чтобы масло впиталось в рис и только потом добавляем горячую воду.
3. На стакан риса – полтора стакана воды. Солим и накрываем крышкой (по желанию можно добавить куркуму).
4. Как только все закипает – перемешиваем, убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и не трогаем до полного испарения воды.
5. После выключаем огонь и оставляем так минут 10-15, затем перемешиваем.
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