Как приготовить идеальные сырники в духовке – самый легкий способ

Завтрак – основной прием пищи, так как именно от него зависит ваша активность в течении нескольких часов. Поэтому он должен быть максимально сытным, вкусным и полезным, таким вариантом могут быть творожные сырники.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкуснейших, сытных сырников на рисовой муке с ягодным соусом, которые получатся очень удачными.

Ингредиенты:

Творог (9%) – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар/сахарозаменитель – 1-2 ст. л.

Рисовая мука – 3 ст. л.

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Ягодный соус:

Ягоды – 300 г

Вода – 50 мл

Сахар – 1-2 ст. л.

Крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовление:

Смешайте творог, яйцо, сахар или сахарозаменитель, добавьте рисовую муку, все тщательно перемешайте. Руками сформируйте сырники, можно обжарить на сковороде или выложить на противень, отправить в духовку и запечь до готовности в течении 10-15 минут. Ягодный соус: в сотейник переложите помытые ягоды, добавьте сахар, воду и доведите до кипения. К крахмалу добавьте немного ягодного сиропа, перемешайте и добавьте к ягодам. Доведите соус до нужной консистенции и снимите с огня.

​​​​​​​Есть сырники можно сразу – горячими, добавить мед, любой соус на ваш вкус, ягоды и фрукты.

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