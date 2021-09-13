Как приготовить идеальные сырники в духовке – самый легкий способ
Завтрак – основной прием пищи, так как именно от него зависит ваша активность в течении нескольких часов. Поэтому он должен быть максимально сытным, вкусным и полезным, таким вариантом могут быть творожные сырники.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкуснейших, сытных сырников на рисовой муке с ягодным соусом, которые получатся очень удачными.
Ингредиенты:
Творог (9%) – 500 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар/сахарозаменитель – 1-2 ст. л.
Рисовая мука – 3 ст. л.
Ягодный соус:
Ягоды – 300 г
Вода – 50 мл
Сахар – 1-2 ст. л.
Крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовление:
Смешайте творог, яйцо, сахар или сахарозаменитель, добавьте рисовую муку, все тщательно перемешайте.
Руками сформируйте сырники, можно обжарить на сковороде или выложить на противень, отправить в духовку и запечь до готовности в течении 10-15 минут.
Ягодный соус: в сотейник переложите помытые ягоды, добавьте сахар, воду и доведите до кипения.
К крахмалу добавьте немного ягодного сиропа, перемешайте и добавьте к ягодам.
Доведите соус до нужной консистенции и снимите с огня.
Есть сырники можно сразу – горячими, добавить мед, любой соус на ваш вкус, ягоды и фрукты.
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