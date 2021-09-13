Как приготовить идеальные сырники в духовке – самый легкий способ

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Воздушные сырники на рисовой муке

Завтрак – основной прием пищи, так как именно от него зависит ваша активность в течении нескольких часов. Поэтому он должен быть максимально сытным, вкусным и полезным, таким вариантом могут быть творожные сырники.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкуснейших, сытных сырников на рисовой муке с ягодным соусом, которые получатся очень удачными.

Воздушные сырники с рисовой мукой

Ингредиенты:

  • Творог (9%) – 500 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сахар/сахарозаменитель – 1-2 ст. л.

  • Рисовая мука – 3 ст. л.

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Ягодный соус:

  • Ягоды – 300 г

  • Вода – 50 мл

  • Сахар – 1-2 ст. л.

  • Крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовление:

  1. Смешайте творог, яйцо, сахар или сахарозаменитель, добавьте рисовую муку, все тщательно перемешайте.

  2. Руками сформируйте сырники, можно обжарить на сковороде или выложить на противень, отправить в духовку и запечь до готовности в течении 10-15 минут.

  3. Ягодный соус: в сотейник переложите помытые ягоды, добавьте сахар, воду и доведите до кипения.

  4. К крахмалу добавьте немного ягодного сиропа, перемешайте и добавьте к ягодам.

  5. Доведите соус до нужной консистенции и снимите с огня.

​​​​​​​Есть сырники можно сразу – горячими, добавить мед, любой соус на ваш вкус, ягоды и фрукты.

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