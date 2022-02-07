Как приготовить идеальные сосиски дома: секреты от звездного шеф-повара

Сосиски – вкусное мясное блюдо, которое чаще всего едят с хот-догами, добавляют в омлеты, а также готовят в тесте. Как правило их покупают уже готовыми, но можно также приготовить и дома, только так вы будете уверены в их безопасности.

Шеф-повар, который готовил для королевы Елизаветы II – Джефф Бейкер, раскрыл секреты приготовления идеальных сосисок, которые и вы теперь будете готовить правильно, передает Daily Star.

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Советы от кулинара:

1. Перед приготовлением, за 20 минут обязательно достаньте сосиски из холодильника.

2. Не отваривайте сосиски и не жарьте на гриле, а используйте сковороду с антипригарным покрытием и толстым дном.

3. Не лейте масло в сковороду

Джефф советует использовать чайную ложку утиного или гусиного жира, чтобы получить вкусные сосиски при жарке.

"Подождите пока жир полностью раствориться, чтобы дно сковороды было полостью покрыто, а затем слейте лишний жир и готовьте сосиски", – советует шеф-повар.

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