Как приготовить идеальные сосиски дома: секреты от звездного шеф-повара
Сосиски – вкусное мясное блюдо, которое чаще всего едят с хот-догами, добавляют в омлеты, а также готовят в тесте. Как правило их покупают уже готовыми, но можно также приготовить и дома, только так вы будете уверены в их безопасности.
Шеф-повар, который готовил для королевы Елизаветы II – Джефф Бейкер, раскрыл секреты приготовления идеальных сосисок, которые и вы теперь будете готовить правильно, передает Daily Star.
Советы от кулинара:
1. Перед приготовлением, за 20 минут обязательно достаньте сосиски из холодильника.
2. Не отваривайте сосиски и не жарьте на гриле, а используйте сковороду с антипригарным покрытием и толстым дном.
3. Не лейте масло в сковороду
Джефф советует использовать чайную ложку утиного или гусиного жира, чтобы получить вкусные сосиски при жарке.
"Подождите пока жир полностью раствориться, чтобы дно сковороды было полостью покрыто, а затем слейте лишний жир и готовьте сосиски", – советует шеф-повар.
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