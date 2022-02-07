Как приготовить идеальные сосиски дома: секреты от звездного шеф-повара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как дома приготовить сосиски

Сосиски – вкусное мясное блюдо, которое чаще всего едят с хот-догами, добавляют в омлеты, а также готовят в тесте. Как правило их покупают уже готовыми, но можно также приготовить и дома, только так вы будете уверены в их безопасности.

Сосиски в тесте

Шеф-повар, который готовил для королевы Елизаветы II – Джефф Бейкер, раскрыл секреты приготовления идеальных сосисок, которые и вы теперь будете готовить правильно, передает Daily Star.

Копченые сосиски
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Советы от кулинара:

1. Перед приготовлением, за 20 минут обязательно достаньте сосиски из холодильника.

Сырые сосиски

2. Не отваривайте сосиски и не жарьте на гриле, а используйте сковороду с антипригарным покрытием и толстым дном.

Жареные сосиски

3. Не лейте масло в сковороду

Что приготовить из сосисок

Джефф советует использовать чайную ложку утиного или гусиного жира, чтобы получить вкусные сосиски при жарке.

Сосиски на гриле

"Подождите пока жир полностью раствориться, чтобы дно сковороды было полостью покрыто, а затем слейте лишний жир и готовьте сосиски", – советует шеф-повар.

Готовые сосиски

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