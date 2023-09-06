Домашние сырники – лучшее блюдо для завтрака, которое очень просто готовится, но при этом не всегда получается удачным. Кулинары советуют обязательно перетереть творог через сито, тогда сырники будут очень нежными и будут идеально держать форму, а еще в основу нужно обязательно добавить кукурузный крахмал.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом идеальных сырников, которые не будут распадаться и гореть.

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Ингредиенты:

творог – 600 г

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

соль – щепотка

мука дополнительно – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Творог перетрите через сито. Переложите в миску, добавьте яйца, сахар, соль, кукурузный крахмал, перемешайте до однородности.

2. Разделите массу в равномерные шарики и сформируйте сырники с помощью чашки или стакана и выровняйте ножом придавая красивую форму.

3. Обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки, переверните, накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты.

4. Выложите на бумажное полотенце.

После подавайте со сметаной или сгущенным молоком.

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