Как приготовить идеальные сырники, чтобы они не горели и не распадались: делимся секретом и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Домашние сырники

Домашние сырники – лучшее блюдо для завтрака, которое очень просто готовится, но при этом не всегда получается удачным. Кулинары советуют обязательно перетереть творог через сито, тогда сырники будут очень нежными и будут идеально держать форму, а еще в основу нужно обязательно добавить кукурузный крахмал.

Вкусные домашние сырники

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом идеальных сырников, которые не будут распадаться и гореть.

Рецепт сырников
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Ингредиенты:

  • творог – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст. л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – щепотка
  • мука дополнительно – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Творог перетрите через сито. Переложите в миску, добавьте яйца, сахар, соль, кукурузный крахмал, перемешайте до однородности.

Творог для сырников

2. Разделите массу в равномерные шарики и сформируйте сырники с помощью чашки или стакана и выровняйте ножом придавая красивую форму.

Приготовление сырников

3. Обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки, переверните, накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты.

Сколько жарить сырники

4. Выложите на бумажное полотенце.

Домашние сырники

После подавайте со сметаной или сгущенным молоком.

Готовые сырники

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