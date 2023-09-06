Как приготовить идеальные сырники, чтобы они не горели и не распадались: делимся секретом и рецептом
Домашние сырники – лучшее блюдо для завтрака, которое очень просто готовится, но при этом не всегда получается удачным. Кулинары советуют обязательно перетереть творог через сито, тогда сырники будут очень нежными и будут идеально держать форму, а еще в основу нужно обязательно добавить кукурузный крахмал.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом идеальных сырников, которые не будут распадаться и гореть.
Ингредиенты:
- творог – 600 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- мука дополнительно – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Творог перетрите через сито. Переложите в миску, добавьте яйца, сахар, соль, кукурузный крахмал, перемешайте до однородности.
2. Разделите массу в равномерные шарики и сформируйте сырники с помощью чашки или стакана и выровняйте ножом придавая красивую форму.
3. Обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки, переверните, накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты.
4. Выложите на бумажное полотенце.
После подавайте со сметаной или сгущенным молоком.
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