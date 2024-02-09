Как приготовить идеальные сырники, которые не будут распадаться: делимся лайфхаком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные сырники

Домашние сырники очень часто при приготовлении распадаются, горят и просто превращаются в кашу просто на сковороде. Чтобы это не происходило, важно – правильно приготовить творожную основу. 

Домашние сырники

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, удачных сырников, которые не будут распадаться. 

Рецепт сырников
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Совет: чтобы сырники не распадались, кулинары советуют выбирать творог не меньше 5% жирности и добавить нужно всего 1 желток. 

Сколько яиц нужно для сырников

Ингредиенты: 

  • 2 брикета кисломолочного сыра 5%
  • 1 желток
  • сахарная пудра
  • соль
  • ванильный экстракт или ванилин
  • 3 ст. л. муки
  • мука для формовки сырников

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог с сахарной пудрой, желтком, ванильным экстрактом, перебейте блендером. 

Основа для сырников

2. Добавьте муку и руками сформируйте сырники, обжарьте с каждой стороны по 3-4 минуты. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 10 минут. 

Как правильно готовить сырники

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