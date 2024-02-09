Как приготовить идеальные сырники, которые не будут распадаться: делимся лайфхаком
Домашние сырники очень часто при приготовлении распадаются, горят и просто превращаются в кашу просто на сковороде. Чтобы это не происходило, важно – правильно приготовить творожную основу.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, удачных сырников, которые не будут распадаться.
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Совет: чтобы сырники не распадались, кулинары советуют выбирать творог не меньше 5% жирности и добавить нужно всего 1 желток.
Ингредиенты:
- 2 брикета кисломолочного сыра 5%
- 1 желток
- сахарная пудра
- соль
- ванильный экстракт или ванилин
- 3 ст. л. муки
- мука для формовки сырников
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с сахарной пудрой, желтком, ванильным экстрактом, перебейте блендером.
2. Добавьте муку и руками сформируйте сырники, обжарьте с каждой стороны по 3-4 минуты. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 10 минут.
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