Домашние сырники очень часто при приготовлении распадаются, горят и просто превращаются в кашу просто на сковороде. Чтобы это не происходило, важно – правильно приготовить творожную основу.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, удачных сырников, которые не будут распадаться.

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Совет: чтобы сырники не распадались, кулинары советуют выбирать творог не меньше 5% жирности и добавить нужно всего 1 желток.

Ингредиенты:

2 брикета кисломолочного сыра 5%

1 желток

сахарная пудра

соль

ванильный экстракт или ванилин

3 ст. л. муки

мука для формовки сырников

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с сахарной пудрой, желтком, ванильным экстрактом, перебейте блендером.

2. Добавьте муку и руками сформируйте сырники, обжарьте с каждой стороны по 3-4 минуты. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 10 минут.

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