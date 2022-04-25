Идеальный, хрустящий и цельный картофель фри не всегда удается приготовить дома – обычно продукт разваливается, может подгореть и потерять свою золотистую корочку. Но если готовить овощ не на сковороде, а в духовке по особой технологии – блюдо получится идеальным.

Как приготовить идеальный картофель фри в духовке, рассказали в издании The Sun.

Ингредиенты:

картофель

соль

Способ приготовления:

1. Почистить и порезать картошку полосками. Залить водой, чтобы она полностью покрывала овощ.

Видео дня

2. Тем временем поставить кастрюлю с водой на огонь. Посолить.

3. Как только вода закипит, положить картофель. Варить около 5-7 минут.

4. Готовый картофель откинуть на дуршлаг, после чего выложить на решетку. Дать немного охладиться.

5. Готовить картофель в духовке до золотистой корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: