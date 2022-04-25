Как приготовить идеальный картофель фри: беспроигрышный способ
Идеальный, хрустящий и цельный картофель фри не всегда удается приготовить дома – обычно продукт разваливается, может подгореть и потерять свою золотистую корочку. Но если готовить овощ не на сковороде, а в духовке по особой технологии – блюдо получится идеальным.
Как приготовить идеальный картофель фри в духовке, рассказали в издании The Sun.
Ингредиенты:
картофель
соль
Способ приготовления:
1. Почистить и порезать картошку полосками. Залить водой, чтобы она полностью покрывала овощ.
2. Тем временем поставить кастрюлю с водой на огонь. Посолить.
3. Как только вода закипит, положить картофель. Варить около 5-7 минут.
4. Готовый картофель откинуть на дуршлаг, после чего выложить на решетку. Дать немного охладиться.
5. Готовить картофель в духовке до золотистой корочки.
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