Заварные вареники на вишневом соке: необычный вариант привычного блюда от Владимира Ярославского
Летом так много полезных ягод и фруктов из которых можно приготовить очень вкусные десерты, ароматные пироги, охлаждающее мороженое и напитки. Также можно делать густое варенье, консервировать целиком и варить компоты и пышные вареники.
Шеф-повар, судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославкий поделился в Instagram необычным рецептом заварных вареников на вишневом соке, которые будет прекрасным угощением.
Ингредиенты для теста:
вишневый сок – 150 мл
мука – 175 г
сахар – 25 г
сливочное масло – 20 г
Начинка:
творог – 200 г
сахар – 2 ст. л.
Для соуса:
сахар – 1-2 ст. л
сливочное масло – 30-40 г
Способ приготовления:
В сотейнике смешайте вишневый сок, сахар и сливочное масло, доведите до кипения.
После – добавьте в кипящую смесь 100 г муки, перемешайте, сразу снимите с огня и замесите тесто.
Оставьте на пару минут, чтобы остыло и добавьте еще 75 г муки, замесите и накройте пленкой на 20 минут, чтобы оно "отдохнуло".
Сделайте начинку: смешайте творог с сахаром, тщательно перемешайте.
По истечению времени раскатайте скалкой тесто, вырежьте формой кружочки, в них добавьте готовую творожную начинку, хорошо залепите края и отправьте вареники в кипяток.
Варите около 3 минут.
Соус: на сковороде нагрейте кусочек масла, добавьте сахар, перемешайте и можно добавить немного свежей или замороженной вишни.
Готовые вареники переложите из кастрюли прямо в сковороду, перемешайте и можно подавать.
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