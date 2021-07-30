Заварные вареники на вишневом соке: необычный вариант привычного блюда от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как дома приготовить заварные вареники

Летом так много полезных ягод и фруктов из которых можно приготовить очень вкусные десерты, ароматные пироги, охлаждающее мороженое и напитки. Также можно делать густое варенье, консервировать целиком и варить компоты и пышные вареники.

Шеф-повар, судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославкий поделился в Instagram необычным рецептом заварных вареников на вишневом соке, которые будет прекрасным угощением.

Рецепт заварных вареников

Ингредиенты для теста:

  • вишневый сок – 150 мл

  • мука – 175 г

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  • сахар – 25 г

  • сливочное масло – 20 г

Начинка:

  • творог – 200 г

  • сахар – 2 ст. л.

Для соуса:

  • сахар – 1-2 ст. л

  • сливочное масло – 30-40 г

Способ приготовления:

Как приготовить дома заварные вареники на вишневом соке

  1. В сотейнике смешайте вишневый сок, сахар и сливочное масло, доведите до кипения.

  2. После – добавьте в кипящую смесь 100 г муки, перемешайте, сразу снимите с огня и замесите тесто.

  3. Оставьте на пару минут, чтобы остыло и добавьте еще 75 г муки, замесите и накройте пленкой на 20 минут, чтобы оно "отдохнуло".

  4. Сделайте начинку: смешайте творог с сахаром, тщательно перемешайте.

  5. По истечению времени раскатайте скалкой тесто, вырежьте формой кружочки, в них добавьте готовую творожную начинку, хорошо залепите края и отправьте вареники в кипяток.

  6. Варите около 3 минут.

  7. Соус: на сковороде нагрейте кусочек масла, добавьте сахар, перемешайте и можно добавить немного свежей или замороженной вишни.

  8. Готовые вареники переложите из кастрюли прямо в сковороду, перемешайте и можно подавать.

Готовые вареники

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