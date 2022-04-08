Как приготовить идеальный львовский сырник: если запеканка надоела

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
5,0 т.
Как приготовить идеальный львовский сырник: если запеканка надоела

Сырники привыкли готовить разными способами: в соусах, с начинками, сухофруктами, с мукой, манкой и без. Но у них уже довольно давно появился конкурент – львовский сырник. Его также готовят по-разному, но чаще всего с виду он напоминает классическую творожную запеканку, только на шоколадной основе и с шоколадной крошкой сверху. Идеально для тех, кто еще до конца не определился: хочет сырники или запеканку.

Кондитер Елена Борейко (boreyko_cakes) на своей странице в Instagram поделилась одним из способов приготовления львовского сырника.

Львовский сырник на шоколадной основе

Ингредиенты:

  • мука – 300 г

  • какао – 50 г

  • разрыхлитель – 10 г

  • сливочное масло\маргарин – 150 г

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 150 г

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Львовский сырник с шоколадной глазурью

Сырная начинка:

  • кисломлочный сыр – 1500 г

  • яйца – 8 шт

  • сахар – 150-200 г

  • ванильный сахар – 1 п

  • кукурузный крахмал – 35 г

  • сливочное масло – 200 г

Что приготовить из творога

  • цедра 1-2 лимонов

  • сок 1\2 лимона

  • изюм – 150 г

Способ приготовления:

1. Приготовление основания. Просеять муку, какао, разрыхлитель. Перемешать.

2. Добавить яйца, растопленное масло и замесить тесто.

Приготовление шоколадного теста

3. Разделить на 2 части, сформовать колбаску и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа.

4. Приготовление начинки. Масло растопить до жидкого состояния. Вместе с остальными ингредиентами пробить погружным блендером.

Приготовление начинки

5. В конце добавить изюм и перемешать.

6. Первую часть теста натереть на терке и выложить на дно формы.

7. Выложить начинку.

Изюм для сырника

8. Сверху натереть вторую часть теста.

9. Выпекать в разогрев духовке при температуре 160-180 градусов 1 час.

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