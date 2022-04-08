Как приготовить идеальный львовский сырник: если запеканка надоела
Сырники привыкли готовить разными способами: в соусах, с начинками, сухофруктами, с мукой, манкой и без. Но у них уже довольно давно появился конкурент – львовский сырник. Его также готовят по-разному, но чаще всего с виду он напоминает классическую творожную запеканку, только на шоколадной основе и с шоколадной крошкой сверху. Идеально для тех, кто еще до конца не определился: хочет сырники или запеканку.
Кондитер Елена Борейко (boreyko_cakes) на своей странице в Instagram поделилась одним из способов приготовления львовского сырника.
Ингредиенты:
мука – 300 г
какао – 50 г
разрыхлитель – 10 г
сливочное масло\маргарин – 150 г
яйца – 2 шт
сахар – 150 г
Сырная начинка:
кисломлочный сыр – 1500 г
яйца – 8 шт
сахар – 150-200 г
ванильный сахар – 1 п
кукурузный крахмал – 35 г
сливочное масло – 200 г
цедра 1-2 лимонов
сок 1\2 лимона
изюм – 150 г
Способ приготовления:
1. Приготовление основания. Просеять муку, какао, разрыхлитель. Перемешать.
2. Добавить яйца, растопленное масло и замесить тесто.
3. Разделить на 2 части, сформовать колбаску и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа.
4. Приготовление начинки. Масло растопить до жидкого состояния. Вместе с остальными ингредиентами пробить погружным блендером.
5. В конце добавить изюм и перемешать.
6. Первую часть теста натереть на терке и выложить на дно формы.
7. Выложить начинку.
8. Сверху натереть вторую часть теста.
9. Выпекать в разогрев духовке при температуре 160-180 градусов 1 час.
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