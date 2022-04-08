Сырники привыкли готовить разными способами: в соусах, с начинками, сухофруктами, с мукой, манкой и без. Но у них уже довольно давно появился конкурент – львовский сырник. Его также готовят по-разному, но чаще всего с виду он напоминает классическую творожную запеканку, только на шоколадной основе и с шоколадной крошкой сверху. Идеально для тех, кто еще до конца не определился: хочет сырники или запеканку.

Кондитер Елена Борейко (boreyko_cakes) на своей странице в Instagram поделилась одним из способов приготовления львовского сырника.

Ингредиенты:

мука – 300 г

какао – 50 г

разрыхлитель – 10 г

сливочное масло\маргарин – 150 г

яйца – 2 шт

сахар – 150 г

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Сырная начинка:

кисломлочный сыр – 1500 г

яйца – 8 шт

сахар – 150-200 г

ванильный сахар – 1 п

кукурузный крахмал – 35 г

сливочное масло – 200 г

цедра 1-2 лимонов

сок 1\2 лимона

изюм – 150 г

Способ приготовления:

1. Приготовление основания. Просеять муку, какао, разрыхлитель. Перемешать.

2. Добавить яйца, растопленное масло и замесить тесто.

3. Разделить на 2 части, сформовать колбаску и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа.

4. Приготовление начинки. Масло растопить до жидкого состояния. Вместе с остальными ингредиентами пробить погружным блендером.

5. В конце добавить изюм и перемешать.

6. Первую часть теста натереть на терке и выложить на дно формы.

7. Выложить начинку.

8. Сверху натереть вторую часть теста.

9. Выпекать в разогрев духовке при температуре 160-180 градусов 1 час.

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