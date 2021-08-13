Идеальный рассол для консервации: 2 лучших способа приготовления

Лето – самое время для зимних заготовок в виде консервации. Каждая хозяйка, как правило, имеет свой проверенный рецепт хорошего рассола, который будет отличным дополнением к помидорам, огурцам, кабачкам.

Редакция FoodOboz делится универсальным рецептом рассола для закатки вкусных заготовок на зиму, благодаря которому они получатся очень удачными.

1. Рассол с уксусом

Ингредиенты:

Вода – 1 л

Уксус 9% – 1-2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

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Соль – 1 ст. л.

Лавровый лист – 1 шт.

Горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В сотейник налейте воду, вскипятите, добавьте сахар, соль, горчицу, перемешайте, варите около 5 минут, выключите огонь и добавьте уксус. Лавровый лист бросьте уже в банки.

2. Рассол без уксуса и сахара

Ингредиенты:

вода – 1 л

соль – 100 г

Способ приготовления:

Растворите соль в холодной воде, перемешайте и залейте огурцы.

Этот рассол подходит больше всего для засолки.

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