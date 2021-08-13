Идеальный рассол для консервации: 2 лучших способа приготовления
Лето – самое время для зимних заготовок в виде консервации. Каждая хозяйка, как правило, имеет свой проверенный рецепт хорошего рассола, который будет отличным дополнением к помидорам, огурцам, кабачкам.
Редакция FoodOboz делится универсальным рецептом рассола для закатки вкусных заготовок на зиму, благодаря которому они получатся очень удачными.
1. Рассол с уксусом
Ингредиенты:
Вода – 1 л
Уксус 9% – 1-2 ст. л.
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 1 ст. л.
Лавровый лист – 1 шт.
Горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
В сотейник налейте воду, вскипятите, добавьте сахар, соль, горчицу, перемешайте, варите около 5 минут, выключите огонь и добавьте уксус. Лавровый лист бросьте уже в банки.
2. Рассол без уксуса и сахара
Ингредиенты:
вода – 1 л
соль – 100 г
Способ приготовления:
Растворите соль в холодной воде, перемешайте и залейте огурцы.
Этот рассол подходит больше всего для засолки.
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